FGR localiza ‘narco túnel’ en Tijuana hacia EEUU

Un túnel subterráneo con una longitud de 265 metros y 6.30 metros de profundidad, dirigido hacia Estados Unidos, fue localizado en la ciudad de Tijuana, Baja California, gracias a trabajos de inteligencia de la Fiscalía General de la República (FGR).

El ‘narco tunel’ cuenta con infraestructura operativa de iluminación y ventilación, así como un mecanismo electrónico deslizante en ambos sentidos de México a Estados Unidos.

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Con el apoyo técnico y el trabajo coordinado con el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la FGR, ejecutaron un cateo en un domicilio en la colonia Nueva Tijuana, por la violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y a la Ley General de Salud.

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¿Qué objetos ilícitos fueron hallados dentro del inmueble cateado?

El túnel funcionaba como centro de almacenamiento, logística y tráfico de armas, explosivos y sustancias ilícitas, luego de localizar cartuchos, posible metanfetamina y marihuana, además de teléfonos celulares y documentación diversa.

Cabe destacar que de acuerdo con las investigaciones, el túnel en Tijuana probablemente conecta con una calle conocida en San Diego, California.

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¿Qué impacto tiene este aseguramiento en las estructuras criminales?

Esta acción representa un golpe directo a la operación, rutas de traslado y esquemas logísticos utilizados para el tráfico de drogas, fortaleciendo las líneas de investigación y las capacidades institucionales para combatir a las organizaciones delictivas dedicadas a este tipo de actividades ilícitas.

Los indicios y el inmueble quedaron bajo resguardo y puestos a disposición del MPF en Baja California, el cual continuará con la investigación de Ley.

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