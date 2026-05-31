Riña en el Penal de Aguaruto deja siete muertos y un herido en Culiacán, Sinaloa

Siete muertos y un herido fue el saldo que dejo esta mañana una riña al interior del Penal de Aguaruto, en Culiacán, así lo confirmó el Secretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Sinhué Téllez López.

A través de un comunicado, la dependencia señaló que el enfrentamiento ocurrió dentro de uno de los módulos del centro penitenciario y que la situación fue controlada de manera inmediata por personal de custodia.

FOTO: JOSÉ BETANZOS ZÁRATE/CUARTOSCURO.COM Ampliar

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¿Cómo se implementó el operativo de seguridad en el centro penitenciario?

De acuerdo con la información oficial, elementos de la Policía Estatal Preventiva ingresaron en apoyo de los custodios, mientras que personal de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano permaneció en el exterior del inmueble para reforzar la seguridad perimetral.

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Las autoridades indicaron que el módulo donde ocurrió la riña quedó bajo control y resguardado para garantizar la seguridad del resto de la población penitenciaria.

¿Qué acciones legales se tomarán tras los hechos ocurridos?

La Secretaría de Seguridad Pública Estatal informó que las autoridades penitenciarias notificaron de inmediato a la Fiscalía General del Estado para que lleve a cabo las diligencias e investigaciones correspondientes y determine las circunstancias en que ocurrieron los hechos.

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