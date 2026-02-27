México busca recuperar Mundial de Clavados tras suspensión por violencia en Jalisco

Trabaja el gobierno federal para recuperar el Mundial de Clavados, que se tenía previsto en Zapopan, Jalisco y que fue suspendido por la ola de violencia registrada en la zona metropolitana.

Cancelan Copa del Mundo de Clavados en Guadalajara por falta de seguridad / Danny Lawson - PA Images Ampliar

¿Por qué fue suspendido el torneo internacional?

Desde Sinaloa, Sheinbaum Pardo dijo es el director de la Comisión Nacional del Deporte (CONADE), Rommel Pacheco, y el Secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, están en contacto con las federaciones de otros países que mostraron inquietud.

“Estamos trabajando porque no hubo quizás suficiente comunicación con nosotros. Rommel está trabajando con la... no sé si es Federación o Asociación Internacional. También el Secretario de Relaciones Exteriores en contacto”. —

“No fue de los países, sino fue de las propias federaciones de algunos de los países que mostraron inquietud. Estamos trabajando con ellos para poder recuperar este torneo internacional, el Mundial de Clavados. Todavía tenemos fe en que podemos recuperar este torneo mundial”.

¿Qué se acordó sobre seguridad y movilidad para próximos eventos?

Por cierto que reiteró que está garantizada la seguridad en el estado y el país algo que le insistió a Gianni Infantino, presidente de la FIFA, en la llamada que sostuvieron este jueves.

Explico que el titular de la FIDA pidió garantizar la movilidad de los asistentes.

“Agradezco mucho a Gianni Infantino, el presidente de la FIFA, que está cumpliendo 10 años al frente de la FIFA. Ayer hablamos por teléfono alrededor de las 6 de la tarde y me aseguró la realización del Mundial en nuestro país. Y acordamos, un equipo de la FIFA va a venir de todas maneras para revisar varios temas”. —

“Estamos trabajando desde hace mucho tiempo, pero particularmente el tema, por supuesto, de seguridad, pero también me pidió que viéramos el tema del tráfico en las tres ciudades, para poder garantizar la movilidad de todos los que van a asistir a los estadios, entre otros temas de los que estamos trabajando. Le agradezco mucho porque desde el principio él tuvo confianza en nuestro país y ahora con más razón”:

Agregó que todos los equipos del mundo pueden estar seguros de que en México serán recibidos con los brazos abiertos y a todos los turistas del mundo que vienen a México pueden tener la certeza que llegan a un lugar seguro, tranquilo y que van a pasar el mejor momento de su vida.

