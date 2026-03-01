Trump confirma que ofensiva “Furia Épica” sigue en Irán; lamenta la muerte de 3 soldados estadounidenses

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó este 1 de marzo de 2026 que las operaciones militares estadounidenses en Irán continúan activas tras los ataques coordinados con Israel que desencadenaron una crisis de gran escala en Medio Oriente. En un video publicado en su plataforma Truth Social, Trump reiteró que los combates se mantienen “en plena fuerza” y persistirán “hasta alcanzar todos los objetivos estratégicos” planteados por Washington.

President Donald J. Trump provides an update on Operation Epic Fury: pic.twitter.com/Vte8QKpISn — The White House (@WhiteHouse) March 1, 2026

En su mensaje, Trump confirmó la muerte de tres soldados estadounidenses durante las operaciones de combate en territorio iraní, una de las primeras bajas de esta magnitud en lo que se ha convertido en una confrontación militar de alto riesgo. Trump envió sus condolencias a las familias de los soldados fallecidos y aseguró que el país honrará su sacrificio.

Mueren soldados de Estados Unidos durante ataque a Irán

“Las operaciones de combate continúan en este momento con plena fuerza, y continuarán hasta que se logren todos nuestros objetivos”, dijo Trump en el video dirigido tanto a la nación como a sus aliados y adversarios. El presidente describió la ofensiva como una misión crítica para la seguridad nacional estadounidense y para frenar amenazas a la región y al mundo.

Trump subrayó que, aunque la continuación de los ataques podría resultar en más bajas, la determinación de cumplir con los objetivos estratégicos “no ha cambiado”. La Casa Blanca no ha proporcionado detalles sobre las ubicaciones específicas de los enfrentamientos ni sobre las circunstancias exactas en que ocurrieron las muertes, pero aseguró que las operaciones están coordinadas por el Comando Central de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos.

Ofensiva continúa en Irán tras muerte de la ayatolá

Autoridades del Pentágono han enfatizado que, aunque las operaciones continúan, se han implementado mecanismos de protección para reducir bajas entre civiles y personal militar, así como medidas de coordinación con aliados en el terreno. Sin embargo, analistas advierten sobre la posibilidad de un conflicto prolongado que podría extenderse varias semanas o incluso meses, especialmente si Irán intensifica sus operaciones de respuesta.

El reconocimiento de Trump sobre las bajas de soldados estadounidenses y la reafirmación de que las operaciones continuarán resaltan el panorama de una escalada militar compleja, con repercusiones que podrían impactar tanto la seguridad regional como la política internacional en los próximos meses.