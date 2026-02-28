Trump afirma en Truth Social que el ayatolá Alí Jamenei murió tras los ataques de EE. UU. e Israel

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, publicó este sábado en su red social Truth Social que considera correctas las informaciones sobre la muerte del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, tras el ataque conjunto lanzado contra la República Islámica por fuerzas estadounidenses e israelíes el mismo día.

En el mensaje, Trump describió a Jamenei como “uno de los individuos más malvados de la historia” y afirmó que su muerte representaría “justicia para el pueblo de Irán y para las víctimas del régimen”. El expresidente aseguró que la operación militar, denominada “Furia Épica”, había eliminado “la mayoría de las personas que toman todas las decisiones” en el liderazgo iraní, aunque no presentó evidencia independiente de la muerte del ayatolá.

Lo que dijo Trump en Truth Social

En su publicación, Trump escribió que Jamenei había sido abatido en los ataques coordinados entre Estados Unidos e Israel, y que esto podría ofrecer “la mayor oportunidad en generaciones para que el pueblo iraní recupere su país”. Aunque el tono de su mensaje fue afirmativo, fuentes periodísticas, como el medio británico The Guardian, destacan que la declaración no incluyó pruebas verificables independientemente de la muerte del líder supremo.

Declaraciones públicas además de Truth Social

Además de su mensaje en Truth Social, Trump declaró a medios de comunicación que “cree que los informes de que Jamenei fue eliminado son correctos”, aunque reconoció que no cuenta con confirmación definitiva de fuentes iraníes o de inteligencia independiente. Este punto fue destacado por agencias como AFP, que reportaron las declaraciones al canal NBC News.

Israel respalda versiones de muerte sin evidencia pública completa

Paralelamente, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, declaró que existen “muchas señales” de que Jamenei ya no está vivo después de que los ataques alcanzaran su complejo en Teherán. Sin embargo, ni el gobierno israelí ni las agencias internacionales han publicado evidencia concluyente, como certificación oficial ni confirmación del propio régimen iraní.

Irán niega la muerte de Jamenei

Las autoridades iraníes han negado las informaciones sobre la muerte de Jamenei y de otros altos funcionarios, asegurando públicamente que siguen vivos y que la información divulgada por medios occidentales carece de fundamento comprobado. Esta postura oficial de Teherán ha sido reiterada en declaraciones del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán y portavoces gubernamentales a medios internacionales.

Contexto de la ofensiva militar

Los ataques del 28 de febrero marcaron la intensificación de un conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán. La operación conjunta, que Washington describió como un esfuerzo para neutralizar amenazas y capacidades ofensivas del régimen iraní, causó explosiones en Teherán y otras ciudades clave, y desencadenó represalias con lanzamientos de misiles iraníes contra objetivos militares estadounidenses e israelíes en la región.

La supuesta muerte del líder supremo iraní, si se confirmara más adelante, podría significar un punto de inflexión en la política regional del Medio Oriente. La incertidumbre sobre la sucesión dentro del gobierno iraní y las perspectivas de escalada militar han provocado reacciones globales, con llamados de líderes mundiales a la moderación y a buscar vías diplomáticas para evitar un conflicto más amplio.

