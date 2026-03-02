Jóvenes Transformando México 2026: Lista de becas confirmadas para bachillerato y universidad

El programa Jóvenes Transformando México integra becas de estudio y transporte para evitar que la falta de recursos te aleje de las aulas.

Si estás buscando un empujoncito para seguir con tus estudios o empezar tu camino profesional, tal vez esta sea tu oportunidad. Desde apoyos para los que van en la prepa hasta incentivos para quienes ya están en la universidad, aquí te contamos todo lo que necesitas saber sobre las becas de Jóvenes Transformando México para 2026.

¿Qué es el Jóvenes Transformando México?

Es una nueva estrategia para las y los jóvenes mexicanos. Uno de los ejes es la creación de 100 nuevos planteles del Bachillerato Nacional “Margarita Maza”. Pero el plan también incluye clases de boxeo, conciertos gratuitos y otras actividades culturales y deportivas para intentar alejar a la juventud de entornos violentos.

Lista de becas confirmadas para bachillerato y universidad

De acuerdo con la información de la SEP y la subsecretaria Tania Rodríguez Mora, habrá dos apoyos principales:

Beca Benito Juárez (Nivel Medio Superior): Dirigida a quienes se inscriban en los planteles Margarita Maza . Es una gran opción si no terminaste la secundaria o si quieres una alternativa al bachillerato tradicional.

Dirigida a quienes se inscriban en los planteles . Es una gran opción si no terminaste la secundaria o si quieres una alternativa al bachillerato tradicional. Beca de transporte “Gertrudis Bocanegra”: Este apoyo se extiende ahora a estudiantes de universidad.

Este apoyo se extiende ahora a estudiantes de universidad. Jóvenes Construyendo el Futuro: Si lo tuyo es entrarle a la chamba, la coordinadora Leticia Ramírez confirmó que habrá 200 mil nuevos espacios en este programa, además de la realización de 400 ferias de empleo en todo el país.

Las primeras dos becas entregarán un apoyo de $1,900 pesos bimestrales, cada una.

Te recomendamos tener listos tus documentos básicos (CURP y comprobante de estudios) para cuando la Secretaría del Bienestar y la SEP emitan las convocatorias oficiales.

