Las fibras inmobiliarias representan casi el 4% del PIB y este es su mejor momento para crecer tras una década de implementación, afirma el presidente de la Amefibra, Jorge Ávalos.

Fibras inmobiliarias alcanzan 900 mil millones de pesos en activos: Amefibra

Las fibras inmobiliarias representan casi el 4% del PIB y administran más de 31 millones de metros cuadrados en el mercado mexicano, compartió el presidente de la Amefibra

En los últimos cinco años, las fibras nmobiliarias han abatido la rentabilidad contra el índice de precios, es el índice de la Bolsa Mexicana de Valores, y eso es muy apetitoso para los inversionistas; sobre todo, se han posicionado como un vehículo muy predecible de flujos al estar pagando dividendos de manera periódica, casi de manera trimestral y por otro lado, se ha caracterizado la Amefibra y todas las fibras por ser punta de lanza en tema de gobierno corporativo social y de gobernanza, compartió el nuevo presidente de la Asociación Mexicana de Fibras Inmobiliarias, Jorge Ávalos, en entrevista con Jeanette Leyva Reus para Negocios W.

Nueva fibra enfocada en arrendamiento residencial

Luego de 10 años, el nuevo presidente de la Amefibra adelantó la llegada de una nueva fibra, la Park Life, dedicada a uno de los sectores en los que hacía falta y es la de bienes inmuebles en arrendamiento, los departamentos en renta y viene de la mano de Gustavo Tomé.

La fibra, presumió Ávalos, es uno de los valores activos más importantes, con 900 mil millones de pesos, cifra importante para la economía; representan casi el 4% del PIB y en términos de metros cuadrados, el negocio tiene más de 31 millones y crece cada día.

El año pasado se integraron Agrofibra y Fibramex y espera que el sector de las fibras inmobiliarias siga creciendo, por lo cual buscará desde su presidencia fomentar que haya más vehículos y complementar el Plan México dedicado en su sección enfocada a la infraestructura.

Emisiones y crecimiento en el mercado bursátil

Recordó que en los 80 en Estados Unidos había muy poca red y fue en los 90 cuando cambió el fortalecimiento y en México podría pasar lo mismo al cabo de esta década, sobre todo con la contribución de departamentos en renta.

Actualmente, dijo que, dentro de todo el mercado público en México, de las 150 emisoras que cotizan en la BMV, son las fibras inmobiliarias las que más emisiones han hecho de capital en la última década, debido a la resiliencia, el flujo de efectivo y la estabilidad.