izzi se alía con Harmonic para acelerar el despliegue de fibra óptica en México

El panorama de las telecomunicaciones en México está viviendo una transformación profunda hacia la alta velocidad. izzi, el operador de cable más grande del país y filial de Grupo Televisa, ha dado un paso estratégico al seleccionar la plataforma de banda ancha virtualizada cOS de Harmonic (NASDAQ: HLIT) para liderar su expansión de fibra óptica. Esta colaboración no es solo un cambio de equipo técnico, sino una evolución en la forma en que millones de hogares y empresas mexicanas consumen contenido y se conectan al mundo.

Al integrar estas soluciones, izzi busca garantizar una conectividad más robusta y preparada para el futuro, estableciendo un nuevo estándar de experiencia de usuario en la región. La meta es clara: ofrecer internet ultrarrápido con una fiabilidad que soporte las demandas actuales de streaming en 4K, videojuegos en la nube y trabajo remoto.

Ampliar

¿Cómo beneficia este cambio al usuario de izzi?

La implementación de la tecnología de fibra óptica directamente en las zonas de servicio permite que los suscriptores disfruten de velocidades de navegación significativamente más altas y una estabilidad “a prueba de balas”. Israel Madiedo, Director de Innovación y Tecnología de izzi, destaca que esta iniciativa es ambiciosa y esencial para el lanzamiento de servicios de próxima generación.

Esto se traduce en una latencia reducida y una conexión que no flaquea durante las horas pico. Al utilizar la plataforma cOS de Harmonic, izzi puede gestionar su red de manera más eficiente, lo que significa que los problemas técnicos se pueden resolver con mayor rapidez, a menudo de forma virtual, antes de que el cliente note una interrupción en su hogar.

¿Qué tecnología hace posible esto?

El núcleo de esta actualización reside en el despliegue de tecnologías Remote OLT. izzi está utilizando módulos de terminación de línea óptica de Harmonic instalados en gabinetes exteriores compactos. Esta configuración permite:

Reducción del consumo de energía: Un sistema más eficiente y amigable con el medio ambiente.

Ahorro de espacio: Menos hardware físico necesario en las centrales.

Flexibilidad de hardware: Gracias a una estrategia de “ONT abierta”, izzi puede elegir los mejores dispositivos para el hogar (módems/routers) sin estar atado a un solo fabricante, lo que reduce costos y mejora la calidad del equipo que recibe el usuario.

Ampliar

¿Cuál es el alcance de esta alianza estratégica?

La colaboración entre ambas empresas no se limita a la venta de equipo. Harmonic está proporcionando servicios de ingeniería y recursos de campo para asegurar que la transición a la fibra sea fluida y no interrumpa el servicio actual de los clientes durante el despliegue, que se llevará a cabo por etapas durante los próximos años.

Nimrod Ben-Natan, Presidente y CEO de Harmonic, señaló que esta iniciativa refuerza la relación a largo plazo con izzi, creando un valor sostenido para las comunidades en México. Con más de 41 millones de dispositivos conectados en todo el mundo bajo su plataforma, Harmonic aporta una estabilidad de mercado que garantiza que la infraestructura de izzi estará a la vanguardia tecnológica por mucho tiempo.