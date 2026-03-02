El prestigio de estar ocupado: ¿Por qué el cansancio se volvió el nuevo estatus?

¿En qué momento decir “no tengo tiempo” se convirtió en nuestra medalla de honor favorita? Hoy en W Radio, Martha Debayle recibe a Julieta Manzano —estratega con más de 30 años en Recursos Humanos y formación en el ITAM y Ashridge, Londres— para desmenuzar la trampa de la productividad tóxica. En un mundo donde estar agotado parece sinónimo de éxito, Julieta nos ayuda a entender por qué hemos confundido el valor personal con la saturación de la agenda. Acompáñanos a descubrir el costo real que este estilo de vida cobra en tu mente, tu cuerpo y tus relaciones, y llévate un método práctico para recuperar el verdadero prestigio: el de vivir con intención y no por inercia.

¿Cuándo se volvió “cool” estar reventados?

Antes el lujo era “tengo tiempo”. Hoy el lujo, el trofeo, la medalla es “no tengo tiempo”. Y sí, hay evidencia de que una vida sobrecargada se interpreta como señal de estatus, como si la agenda llena fuera sinónimo de valor.

Pero seamos honestos, en México y en Latinoamérica esto se mezcla con dos frases que son casi proverbios:

“Si no me ven en friega, creen que no trabajo.”

“Si descanso, me siento culpable.”

Y se arma el círculo, más ocupación, más validación, más ocupación, menos vida.

El cansancio como medalla, y el “día infinito”

La vida no es una carrera de aguante, no ganas por aguantar más, ganas por llegar completo. Pero el trabajo se está extendiendo, y ya se mide.

El costo real, cuando el cuerpo cobra la factura

Aquí viene lo que casi nadie presume, pero todos pagan. Porque el cansancio extremo no es solo “me duermo temprano”, es un desgaste que se va acumulando.

Dato de salud: OMS y OIT señalan que trabajar 55 horas o más por semana se asocia con 35% más riesgo de derrame cerebral y 17% más riesgo de morir por enfermedad cardíaca, comparado con trabajar 35 a 40 horas. O sea, no es drama, es fisiología.

México y la cultura de la jornada larga

Y aquí, para que esto aterrice en nuestro contexto, un dato que explica muchísimo. Dato: Reuters reportó que México aparece como el país con más horas trabajadas al año en la OCDE, 2,226 horas, y por eso el debate de reducir la jornada está tan vivo.

Ocupado no es productivo, el mito del “mucho” vs. el “importante”

No te falta tiempo, te faltan prioridades defendidas. Porque la cultura de la ocupación nos ha hecho pensar que mientras más hagas, mejor.

Pasos que puedes seguir para priorizar tu día:

Paso 1, cambia la frase: En vez de “ando ocupadísimo”, prueba, “ando enfocado”.

Paso 2, regla de 3 prioridades: Tres cosas al día que si salen, el día valió la pena. Tres.

Paso 3, no con elegancia: “Ahorita no lo puedo tomar, pero puedo el jueves.”; “Hoy no me da la agenda, ¿lo vemos mañana 10 minutos?”

Paso 4, bloque sagrado de 30 minutos: Treinta minutos para pensar, caminar sin celular, comer sin pantalla, estar con los tuyos sin “tantito”.Porque si no apartas tiempo para vivir, la vida se vuelve puro trámite.

El cansancio se volvió estatus, sí, pero es un estatus carísimo.El mundo ya nos está gritando en números que el estrés está normalizado, y que el trabajo se está comiendo la mañana y la noche.

