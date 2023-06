¿Estás rodeado de idiotas? Tal vez sólo es su personalidad

En entrevista con Martha Debayle W, Thomas Erikson. Especialista sueco en comportamiento, comunicación y conferencista. Durante más de 20 años ha viajado por todo el mundo impartiendo conferencias y seminarios a ejecutivos y directivos de empresas como IKEA, Coca Cola, Microsoft, Volvo y KIA Motors.

Autor de bestsellers: El Hombre que Estaba Rodeado de Idiotas, El Hombre que Estaba Rodeado de Psicópatas, Surrounded by Narcissists, Surrounded by Energy Vampires, Surrounded by Bad Bosses…

IG: thomaseriksonwriter // www.surroundedbyidiots.com

En el libro, Surrounded By Idiots (El Hombre que Estaba Rodeado de Idiotas, Grijalbo) Erikson explica que hay cuatro tipos de comportamiento clave que definen cómo interactuamos y percibimos a las personas que nos rodean.

Thomas Erikson divide los comportamientos por colores y características específicas: Rojo, Amarillo, Verde y Azul.

· ROJO: Dominante - dice lo que piensa, ambicioso, consigue que las cosas se hagan, bulldozer, agresivo, impaciente, tiránico.

· AMARILLO: Influenciador - optimista, hablador, confiado, extrovertido, mal oyente, se distrae fácilmente, responde a preguntas destinadas a otra persona.

· VERDE: Constante - sabe escuchar, trabaja bien en equipo, se preocupa por los demás, es amable, leal, reacio a los conflictos.

· AZUL: Concienzudo - diligente, centrado en los detalles, pesimista, perfeccionista, no habla, distante, insensible, utilizará una calculadora para comprobar que el Excel es correcto.

Según Thomas Erikson:

● Aproximadamente el 80% de las personas tienen una combinación de dos colores que dominan su comportamiento.

● Aproximadamente el 5% tiene un solo color que domina el comportamiento.

● En el 15%, dominan tres colores.

● Comprender el patrón de comportamiento de una persona es la clave del éxito en la comunicación.

● El objetivo no es definir quién está bien o mal; sólo establecer que todos somos diferentes.

Los 4 tipos de comportamiento:

ROJO

Es dominante - dice lo que piensa, ambicioso, consigue que las cosas se hagan, bulldozer, agresivo, impaciente, tiránico. Se le puede calificar de audaz, ambicioso, impulsivo, pero también de temperamental, temerario o dominante.

Se le reconoce rápidamente porque no hace el menor esfuerzo por ocultar quién es. Las personas que tienen mucho Rojo en su comportamiento son extrovertidas orientadas a resultados y disfrutan con los retos. Toman decisiones rápidas y suelen sentirse cómodos tomando la iniciativa y asumiendo riesgos.

FRASES QUE USAN LOS ROJOS

● "¡No estoy gritando! ¡No Estoy Enojado!”

Como la forma de comunicarse de los rojos es tan brusca y directa, muchos los perciben como agresivos.

● "¿Por qué todo tarda tanto? ¿No se pueden apurar?"

Una persona dispuesta a salirse de cualquier marco normativo para salir adelante no es nada si no es impaciente.

● "Intento interesarme en ti, pero ayudaría si fueras un poco más interesante".

Los rojos no son las típicas personas que se relacionan bien con otros, y son percibidos como hostiles.

QUIÉNES SON ROJOS

Steve Jobs, Venus Williams o Margaret Thatcher, Barack Obama y la Madre Teresa.

AMARILLO

Influenciador - optimista, hablador, confiado, extrovertido, mal oyente, se distrae fácilmente, responde a preguntas destinadas a otra persona.

Son personas que viven para vivir, que siempre encuentran oportunidades para disfrutar. Son más populares que otros colores.

Entretienen, ponen de buen humor a la gente y siempre ocurren cosas divertidas a su alrededor. Saben cómo captar la atención de todo el mundo y cómo mantenerla. Nos hacen sentir importantes. Es agradable estar con ellos. Son extrovertidos y pueden ser extremadamente persuasivos.

Ven soluciones donde otros no las ven. Tienen la capacidad única de darle la vuelta a las cosas.

FRASES DE LOS AMARILLOS

● "Hola, ¿hay alguien ahí? ¡Escuchen Lo Que Me Pasó! Quieres Saberlo, ¿Verdad?"

Los amarillos son MUY buenos comunicadores.

● "¡Sé que parece desordenado, pero hay un orden en el desorden!"

Un Amarillo difícilmente admitiría que es descuidado. Pero no tiene una forma natural de controlar las cosas. Trabajar de forma estructurada le resulta aburrido.

● "¡Mira, puedo malabarear todas las bolas al mismo tiempo!"

Tienen una capacidad nula para concentrarse. Para ellos siempre lo nuevo es algo bueno; de lo contrario, perderán la concentración.

QUIÉNES SON AMARILLOS

Entre los famosos que muestran claros rasgos amarillos se encuentran Oprah Winfrey, Robin Williams, Ellen DeGeneres y, por poner algunos ejemplos ficticios, Pippin, de El Señor de los Anillos y Han Solo de La Guerra de las Galaxias.

VERDE

Constante - sabe escuchar, trabaja bien en equipo, se preocupa por los demás, es amable, leal, reacio a los conflictos, lento

Son los más equilibrados. Contrarrestan de forma elegante los otros rasgos de comportamiento más extremos. No ofenderán a la gente si pueden evitarlo.

Son la bondad personificada. Echarán una mano siempre que se necesite. Son los que mejor escuchan: siempre estarán más interesados en otros que en sí mismos.

Si un Verde dice que hará algo: lo hará. Son introvertidos, es decir, que son activos en su mundo interior.

FRASES DE LOS VERDES

● "¿Por qué preocuparse? Nada vale tanto la pena".

Dado que los Verdes rara vez dan el primer paso, es fácil tener la impresión de que un Verde no está especialmente interesado o comprometido.

● "Sé que debería cambiar esto inmediatamente, pero lo pensaré un rato".

Si se quiere hacer cambios en un grupo formado por muchos verdes, buena suerte.

QUIÉN ES VERDE

Gandhi, Michelle Obama y Jimmy Carter son algunos personajes conocidos con elementos Verdes.

AZUL

Concienzudo - diligente, centrado en los detalles, pesimista, perfeccionista, no habla, distante, insensible, utilizará una calculadora para comprobar que el Excel es correcto.

Tiene todas las respuestas correctas. Lo saben todo. Su forma de presentar los hechos hace que sea difícil ponerlos en duda. Sabe dónde encontró la información y puede ir a buscar el libro para demostrarlo.

No les gusta presumir sobre lo que saben, con que ellos lo sepan es más que suficiente. Piensan dos o tres veces las cosas. Hay que llegar al fondo de las cosas antes de actuar.

Valoran mucho el pensamiento lógico, pero pueden deprimirse muy fácilmente cuando las cosas no salen como ellos quieren. Introvertidos. Activo en su mundo interior.

FRASES DE LOS AZULES

● "El 95% del acierto es en realidad el 100% de error".

Tanto fijarse en los hechos y en los detalles puede ir demasiado lejos.

● "Realmente no te conozco, así que mantén tu distancia".

No se abren con cualquiera

QUIÉNES SON AZULES

Bill Gates y Albert Einstein, Sandra Day O'Connor y Condoleezza Rice.

¿Rodeado de idiotas? Tal vez sólo falta adaptarte a su color

El primer paso es intentar sintonizar con la frecuencia de los demás y adaptarse a ellos.

Adaptarse al comportamiento de los Rojos

Lo que un Rojo dice: "HAZ LO QUE TE PEDÍ, LO MÁS RÁPIDO POSIBLE… MÁS RÁPIDO QUE ESO".

Si le preguntas a un Rojo, estará de acuerdo en que la mayoría de la gente es demasiado lenta. Hablan demasiado despacio, les cuesta ir al grano y trabajan de forma ineficaz.

Si quieres adaptarte al ritmo de un Rojo, ¡apúrate! Habla y actúa con más rapidez.

¿QUIERES ALGO? ¡HABLA! Como ya sabes, los rojos van muy al grano y disfrutan estando con otras personas que también tienen la capacidad de decirles lo que quieren, rápidamente.

Si quieres que un rojo te preste toda su atención sé claro y directo.

Adaptarse al comportamiento AMARILLO

Lo que un Amarillo dice: “¿No es increíble estar aquí TODOS JUNTOS?"

Un Amarillo funciona mejor cuando está feliz, pero mantener el interés de un Amarillo no es lo más fácil.

Hay muchas cosas que aburren a un Amarillo: no les importa cómo funcionan las cosas, sino que funcionen.

¿Quieres que un amarillo tome una decisión? Deja la explicación y solo muéstrale el resultado y pregúntale: ¿qué te parece esto?

Funcionan mejor si se rodean de una multitud. Por supuesto, a los Amarillos no les gustan todas las personas que conocen, pero a todos les dan una oportunidad.

Los amarillos son los que PEOR saben escuchar.

Hay que coordinar bien TODAS las citas con los amarillos: sincronizar sus relojes, explicarle claramente que el avión despega a las 8 de la mañana y que si no se presenta para entonces se quedará parado en la puerta de embarque.

Adaptarse al comportamiento VERDE

Lo que un verde dice: “TODO DEBE SENTIRSE BIEN TODO EL TIEMPO”

Los verdes se sienten mejor cuando no tienen que estar activos.

En la sociedad actual, no es posible evitar todo el ajetreo y la actividad. Esto significa que un auténtico Verde a menudo siente que está haciendo algo mal.

Hay que permitirle al Verde sus periodos de paz, tranquilidad e inactividad.

La estabilidad y la previsibilidad son valiosas para un Verde.

Un Verde sólo necesita saber cuál es el plan. ¿Qué hay que hacer? ¿Cuándo tendrán lugar las cosas? ¿Qué puede esperar?

Si hay algún comentario que hacer sobre el comportamiento de un Verde, hay que tener cuidado con cómo se presenta.

Adaptarse al comportamiento AZUL

Lo que un azul dice: “ES MEJOR PENSARLO TODO, OTRA VEZ DESDE EL PRINCIPIO”

Hay que dejar de lado la espontaneidad con los Azules: hay que ceñirse a la tarea.

Hay que saltarse todos esos discursos inspiradores que tanto adoran los Amarillos y los Rojos: presentar datos y mantener un plan.

Asegurarse de tener respuestas para absolutamente todo: aceptar que esta persona pueda querer tener más datos para sentirse segura.

Se le puede “dar permiso” al Azul que para tomar una decisión, puede no tener todos los datos y seguir su instinto, esto es para evitar la parálisis por análisis.

Hay que señalarle la dirección correcta o, en todo caso, una dirección.

¿Quién se lleva bien con quién?

En un mundo perfecto, tendríamos el mismo número de personas en cada color: Al Amarillo se le ocurre una nueva idea, el Rojo toma la decisión, el Verde tiene que hacer todo el trabajo y el Azul evalúa y se asegura de que los resultados sean excelentes. Pero no es así.

Combinaciones naturales:

● Azul y Verde podrían ser una combinación adecuada, sin mucho esfuerzo por parte de ninguno de los dos.

● El Rojo y el Amarillo trabajan juntos sin problemas, ya que ambos quieren hacer todo ya y avanzar a buen ritmo. Aquí se tiene el mismo tipo de energía.

Combinaciones complementarias:

Azules y Rojos: Orientados a la tarea.

● A los Rojos les interesa más el resultado que el proceso + A los Azules les interesa el proceso y tienden a ignorar el resultado.

● Ambos se dedican a trabajar y sólo pasan un tiempo limitado charlando.

● El Rojo es el acelerador, el Azul la pausa.

Verde y Amarillo: El Verde deja que el Amarillo ocupe todo el espacio que quiera.

● Uno habla, el otro escucha.

● Encontrarán fácilmente un enfoque similar.

● Los Verdes son buenos para calmar a los Amarillos histéricos.

Combinaciones desafiantes:

● Rojo y Verde: El Rojo se pondrá en marcha incluso antes de escuchar las instrucciones y el Verde será muy pasivo.

● El Rojo será muy crítico con el quejoteo del Verde por la cantidad de trabajo.

● El Verde pensará que el Rojo es un hijo de la chin*** agresivo que nunca escucha.

El mayor desafío: Un Azul y un Amarillo. Ninguno de los dos es consciente de cómo funcionan sus personalidades y habrá roces. El Amarillo se lanzará y el Azul se detendrá analizando cada punto.

