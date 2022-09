Martha Debayle y Daniel Marcos, experto en crecimiento de empresas. Fundador y Director de Growth Institute, empresa dedicada a la capacitación y educación de líderes empresariales con presencia en más de 68 países nos hablan sonre cómo evitar que el agotamiento crónico afecte tu negocio.

Daniel ha llevado a Growth Institute a estar dentro de la lista de INC.5000 por 4 años consecutivos, lista que reconoce a las 5000 empresas con más rápido crecimiento en EEUU. Es parte de la lista de 1000 Líderes de Forbes, que reconoce a los 1000 emprendedores más relevantes en EE.UU. Es Ingeniero Industrial y de Sistemas por el ITESM y cuenta con una Maestría en Administración de Empresas por Babson College de Wellesley.

● La Organización Mundial de la Salud estima que México tiene un 75% de prevalencia de estrés en su fuerza laboral, lo que lo coloca en el primer lugar por encima de las primeras economías del mundo, como China, con 73%, o Estados Unidos, 59%.

● Un estudio de la Asociación de Internet MX, dice que las mexicanas tienen más burnout que los hombres pues después de la pandemia, 44% dijeron que el estrés aumentó por dobles cargas de trabajo (oficina y casa).

● De acuerdo a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, los países con menos estrés y mayor satisfacción de vida son: Dinamarca (91%) , Finlandia (85%), Holanda (85%); Suecia (82%) e Irlanda (81%), esto debido a una combinación de factores como la salud económica, las bajas tasas de desempleo, las redes familiares y comunitarias y el equilibrio entre la vida laboral y personal.

● Alemania es uno de los países más productivos del mundo, con trabajadores muy enfocados y eficientes, esto se debe a un concepto llamado “Feierabend” que es la separación de la vida laboral con la personal, protegen extremadamente sus momentos personales y se separan del trabajo.

● Existen casos extremos como el del venezolano de 52 años, Gustavo Arnal, director financiero de Bed Bath & Beyond, que se suicidó el viernes 2 de septiembre del edificio Jenga en el barrio Tribeca en NY, se sabe que recientemente la empresa para la que trabajaba, se hundió en la bolsa tras la salida de un inversor.

● Datos del Bureau of Labor Statistics indican que en Estados Unidos, los suicidios por exceso de trabajo han incrementado 39%.

● El gobierno de Japón reporta 10,000 muertes anuales por karoshi, un fenómeno que describen como muerte por exceso de trabajo.

● De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud en España hay 20 intentos de suicidio por cada suicidio por estrés laboral.

¿QUÉ ES EL AGOTAMIENTO CRÓNICO?

● El agotamiento crónico es una sensación física de fatiga persistente e inexplicable ante pequeños esfuerzos físicos y mentales que pueden ser invalidantes para las personas y su trabajo.

○ Los síntomas son:

➔ Problemas de memoria o concentración.

➔ En tu negocio hay pérdida de tiempo y dinero.

➔ Equipo no alineado y sin claridad.

➔ Falta de efectivo.

➔ Dolor muscular, articular o de cabeza sin explicación.

➔ Mareos e insomnio.

● Las causas del agotamiento crónico en líderes de negocios son:

➔ Largas jornadas de trabajo.

➔ No llegar a las metas de la empresa.

➔ Pleitos y conflictos irreconciliables.

➔ Llevar trabajo a casa.

➔ Falta de claridad.

➔ Pérdida de clientes/capital.

DRAMA EMPRESARIAL

● Todas estas causas del agotamiento se conocen como “drama empresarial” y afecta a 6 de cada 10 emprendedores.

● Es común y debemos entender primero dónde estamos, y luego cómo combatirlo.

LOS 3 NIVELES DE AGOTAMIENTO CRÓNICO Y CÓMO ATACARLO

1 ) Leve

● Síntomas:

● Tienes problemas personales y profesionales con todo mundo.

● Te cuesta delegar por lo tanto trabajas demasiadas horas extras.

● Causa y solución:

● No tienes rutinas establecidas, recuerda la rutina te libera.

● Establece una rutina para la mañana y la noche.

● Ten un plan de trabajo y plan de vida.

2 ) Moderado

● Síntomas:

● Ya no puedes más con tantos errores que te hacen perder tiempo y dinero.

● Tu equipo no soluciona o no te entiende.

● Causa y solución:

● Hay un problema grave de comunicación con tu equipo.

● Crea espacios que alienten la claridad, comunicación y sobre todo espacios seguros para admitir un error.

3 ) Severo

● Síntomas:

● No tienes un saludable flujo de efectivo: este es el punto más crítico de estrés que causa agotamiento severo en cualquier líder empresarial (no puedes pagar nómina ni a proveedores, no eres rentable).

● Tienes problemas legales derivados a demandas, deudas o pagos tardíos.

● La empresa no tiene una visión clara o un objetivo.

● Causa y solución:

● Crea un sistema de ventas infalible, es el único esfuerzo que te genera ganancias.

● Crea sistemas financieros que te permitan tener visibles tus números críticos.

● Define el objetivo de la organización a largo plazo.

