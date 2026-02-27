Vamos a capitalizar el Mundial, afirma Alsea y anuncia nuevas tiendas

Alsea ve con optimismo el 2026 y anuncia la llegada de Raising Cane''s y Chipotle, con cinco nuevas tiendas en México.

La expansión de Alsea continúa con optimismo en este 2026 luego de que la compañía reportara un crecimiento total de ventas de 9.1% al cierre de 2025 y un avance de 3.3% en tiendas. El director general de Alsea, Christian Gurría Dubernard, reconoció que el año inicia con una aceleración en el consumo y una recuperación de márgenes, apoyados por un tipo de cambio más favorable.

En entrevista para Negocios W con Jeanette Leyva Reus, el CEO reconoció que 2025 fue un año complicado por las presiones en el tipo de cambio, el costo de materias primas y la desaceleración en el consumo; sin embargo, destacó que el cierre fue positivo para la compañía.

¿Qué marcas llegarán a México en 2026?

Como parte de la expansión 2026 de Alsea, la empresa anunció la llegada de Raising Cane’s y Chipotle a México durante el segundo semestre del año.

Gurría Dubernard explicó que se prevé la apertura de las primeras cinco tiendas de estas nuevas marcas en el país, fortaleciendo así su portafolio bajo la estrategia de “Marcas correctas, geografías correctas y tiendas correctas”.

¿Cómo enfrentó Alsea los retos económicos?

El directivo resaltó la capacidad de la empresa para adaptarse a las tendencias de consumo y generar estrategias de valor en marcas como Chili’s, Italianni’s y Vips, donde el consumidor reconoció el esfuerzo reflejado en el último trimestre del año.

Asimismo, destacó la mejora en precios de insumos básicos como el café, lo que ha permitido mitigar los efectos del tipo de cambio, junto con estrategias en la cadena de suministro, productividad y eficiencia.

¿Qué impacto tendrá el Mundial 2026?

De cara al Mundial de futbol que se celebrará en México, el CEO anticipó una mayor dinámica en el consumo. Señaló que marcas como Domino’s, Chili’s y Starbucks podrían registrar un impacto positivo durante el evento deportivo.

Con ello, la expansión 2026 de Alsea se perfila como una etapa clave para la optimización del portafolio y la capitalización de oportunidades en el mercado mexicano.