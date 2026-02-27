Reforma electoral: “El diablo está en los detalles” advierte Lilia Aguilar del PT

La reforma electoral mantiene en alerta al Partido del Trabajo ante la falta de detalles sobre la iniciativa que enviará la presidenta Claudia Sheinbaum. Así lo afirmó la diputada Lilia Aguilar, quien señaló que en la Cámara de Diputados aún no conocen el contenido de la propuesta.

“Nuestra posición es la misma, la iniciativa sobre una reforma tan importante ‘no la conocemos y el diablo está en los detalles’” , afirmó la legisladora en entrevista para “Así las Cosas” con Gabriela Warkentin.

TE RECOMENDAMOS LEER: Reforma Electoral: INE defenderá Juntas Distritales y PREP, advierte Guadalupe Taddei

¿Habrá ruptura entre el PT y Morena?

La diputada del Partido del Trabajo aseguró que no ve una ruptura con Morena por la definición de la reforma electoral. No obstante, advirtió que la postura de su partido no ha cambiado.

“La representación proporcional ha sido una forma en la que movimientos como el nuestro ha podido llegar a posiciones de entradas muy mínimas”, subrayó.

Aguilar fue enfática al señalar que no permitirán retrocesos en materia democrática.

“No vamos a dar un paso atrás en los avances democráticos, sobre todo de las izquierdas, que permiten que estas elecciones y el movimiento haya llegado al triunfo en 2018… el avance democrático ha costado la vida a muchas personas”, afirmó.

En ese sentido, reiteró que la reforma electoral debe garantizar condiciones equitativas para todas las fuerzas políticas, especialmente en el acceso a la representación proporcional.

TE RECOMENDAMOS LEER: Reforma electoral: Luisa María Alcalde defiende ahorro de 32 mil mdp con el nuevo INEC

¿Qué propone el PT sobre financiamiento y equidad?

La legisladora también destacó la importancia de blindar los procesos electorales frente a recursos ilícitos.

“Debamos garantizar que el dinero del narco no entre a las elecciones, no podemos permitir que se abra la puerta al dinero ilegal”, sostuvo.

Sobre el reparto del presupuesto público a partidos, indicó que este “debe ser proporcional, pero recibe más quien tiene más voto, impidiendo el acceso de nuevos grupos que hacen su lucha democrática; es trascendente permitir la equidad, sobre todo un orden electoral neutro”.