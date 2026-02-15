;

  • 15 FEB 2026, Actualizado 23:50

FIL Minería: Actividades, fechas clave y la guía completa para visitarla en su edición 47

La lectura vuelve a tomar el Centro Histórico. La Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería regresa este 2026 con su edición número 47

FIL Minería

Soy socióloga egresada de la UAM Xochimilco. Escribo para W RadioFernanda Garrido Arellano

La lectura vuelve a tomar el corazón de la capital. La Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería regresa este 2026 con su edición número 47, reuniendo miles de títulos, descuentos y actividades culturales para lectores de todas las edades.

Organizada por la Universidad Nacional Autónoma de México, la feria se realizará del 20 de febrero al 1 de marzo en el emblemático Palacio de Minería, ubicado en el Centro Histórico de la Ciudad de México.

Libros accesibles y agenda cultural en la FIL Minería

Además de la venta de ejemplares (con precios accesibles y descuentos en distintos sellos editoriales) el evento contará con conferencias, presentaciones, talleres y encuentros con autores.

En esta edición, el estado invitado será Sonora, que presentará parte de su riqueza cultural y literaria mediante eventos especiales y participación editorial. También regresan las Jornadas Juveniles, enfocadas en estudiantes y jóvenes interesados en la lectura y la escritura.

Fechas, horarios y costos de la FIL Minería

Para quienes planean visitar la FIL Minería, estos son los datos clave:

  • Fechas: 20 de febrero al 1 de marzo
  • Horario: Lunes a viernes: 11:00 a 21:00 / Sábado y domingo: 10:00 a 21:00
  • Costo de entrada: Entre semana: 20 pesos / Fin de semana: 25 pesos
  • Sede: Palacio de Minería, Centro Histórico

FIL Minería; una cita anual para lectores

Desde 1980, la feria se ha consolidado como uno de los encuentros literarios más importantes del país, atrayendo cada año a miles de asistentes en busca de novedades editoriales o simplemente un espacio cultural distinto en la ciudad.

