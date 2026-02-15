FIL Minería: Actividades, fechas clave y la guía completa para visitarla en su edición 47

La lectura vuelve a tomar el corazón de la capital. La Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería regresa este 2026 con su edición número 47, reuniendo miles de títulos, descuentos y actividades culturales para lectores de todas las edades.

Organizada por la Universidad Nacional Autónoma de México, la feria se realizará del 20 de febrero al 1 de marzo en el emblemático Palacio de Minería, ubicado en el Centro Histórico de la Ciudad de México.

Libros accesibles y agenda cultural en la FIL Minería

Además de la venta de ejemplares (con precios accesibles y descuentos en distintos sellos editoriales) el evento contará con conferencias, presentaciones, talleres y encuentros con autores.

En esta edición, el estado invitado será Sonora, que presentará parte de su riqueza cultural y literaria mediante eventos especiales y participación editorial. También regresan las Jornadas Juveniles, enfocadas en estudiantes y jóvenes interesados en la lectura y la escritura.

Fechas, horarios y costos de la FIL Minería

Para quienes planean visitar la FIL Minería, estos son los datos clave:

Fechas: 20 de febrero al 1 de marzo

20 de febrero al 1 de marzo Horario: Lunes a viernes: 11:00 a 21:00 / Sábado y domingo: 10:00 a 21:00

Lunes a viernes: 11:00 a 21:00 / Sábado y domingo: 10:00 a 21:00 Costo de entrada: Entre semana: 20 pesos / Fin de semana: 25 pesos

Entre semana: 20 pesos / Fin de semana: 25 pesos Sede: Palacio de Minería, Centro Histórico

FIL Minería; una cita anual para lectores

Desde 1980, la feria se ha consolidado como uno de los encuentros literarios más importantes del país, atrayendo cada año a miles de asistentes en busca de novedades editoriales o simplemente un espacio cultural distinto en la ciudad.