¡El efecto Shakira en CDMX! Concierto atraerá a 300 mil personas y una derrama económica millonaria

El concierto gratuito que ofrecerá Shakira en el Zócalo capitalino el próximo 1 de marzo, generará una derrama económica estimada en 403 millones 613 mil pesos, de acuerdo con la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (Canaco CDMX).

✨ Si vas al concierto gratuito de @shakira este 1º de marzo, revisa con anticipación qué objetos están permitidos y cuáles no, para facilitar tu acceso y evitar retrasos. 🙌🏼



Asiste con responsabilidad, sigue las indicaciones y disfruta esta gran noche en el Zócalo. 🐺🎤… pic.twitter.com/DyLB84lmZj — Gobierno de la Ciudad de México (@GobCDMX) February 25, 2026

¿Cuánta derrama económica dejará el evento?

El organismo empresarial informó que el espectáculo —financiado por la iniciativa privada a través de Grupo Modelo, como parte de su centenario— no implicará gasto público y tendrá un impacto directo en el sector terciario de la capital.

Se prevé una asistencia de entre 280 mil y 300 mil personas al cierre de la gira ‘Las Mujeres Ya No Lloran World Tour’, lo que detonará actividad económica principalmente en el Centro Histórico y zonas aledañas.

¿Qué sectores se verán beneficiados?

Entre los sectores más beneficiados se encuentra la hotelería.

La Canaco estima que los hoteles del primer cuadro de la ciudad registrarán una ocupación superior al 90 por ciento, impulsada por visitantes nacionales y extranjeros que viajarán específicamente para el evento.

El sector restaurantero también anticipa un aumento considerable en el flujo de comensales antes y después del concierto, mientras que el transporte público y privado, así como el comercio local y la venta de artículos promocionales, verán un repunte significativo en sus ingresos.

El presidente de la Canaco CDMX, Vicente Gutiérrez Camposeco, destacó que este tipo de eventos masivos fortalecen la economía de pequeños y medianos negocios, además de consolidar a la Ciudad de México como un referente del entretenimiento en América Latina.

La Cámara hizo un llamado a los comerciantes a mantener estándares de calidad en el servicio y a las autoridades capitalinas a garantizar condiciones de seguridad y movilidad, con el fin de que el evento se realice con saldo blanco y el mayor beneficio económico para las familias que dependen del comercio y los servicios en la zona.

