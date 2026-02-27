Festival del Helado y Verbena Artesanal 2026 en Coyoacán: Ubicación, fechas y precios en CDMX

Productores ofrecerán helados, nieves, paletas y postres durante el Festival del Helado 2026 en el Centro de Convenciones Churubusco, en Coyoacán. / NurPhoto

Con la primavera a la vuelta de la esquina, el calor ya empieza a sentirse en la Ciudad de México. Y si algo pide esta temporada es un buen helado. Por eso, aquí te contamos lo que se sabe del Festival del Helado 2026 en la capital mexicana.

¿Dónde es el Festival del Helado en CDMX?

El evento se realizará en la alcaldía Coyoacán, en el Centro de Convenciones Churubusco, ubicado en Calzada de Tlalpan 1721, Ciudad de México.

Las actividades comenzarán a las 11:00 de la mañana y concluirán a las 18:00 horas. Para llegar, puedes usar la estación General Anaya de la Línea 2 del Metro; también tienes como opción Tasqueña, dependiendo de tu punto de partida.

¿Cuánto cuesta el Festival del Helado?

La entrada será libre. Participarán distintos productores con una amplia oferta: helados artesanales, nieves, paletas, frappés, bolis y postres.

La idea es que el público pueda probar distintas propuestas, conocer nuevos sabores y apoyar a emprendedores dedicados a este producto.

Fechas del Festival del Helado en CDMX

El festival se llevará a cabo el lunes 30 y martes 31 de marzo de 2026, como parte de una verbena artesanal en la que, además de helados y nieves, habrá postres y otras opciones para todos los gustos.

De forma simultánea se realizará el Festival de Colores de México y el Mundo en el mismo recinto. Ahí encontrarás gastronomía y artesanías tanto nacionales como internacionales, lo que convierte la visita en una experiencia más amplia que solo ir por un helado.

TE PUEDE INTERESAR: Punch y su peluche Lupe estrenan “Conchanguitos” en Iztapalapa y milanesa artesanal en Argentina