Luna Azul iluminará el cielo de México: fecha y hora exacta para verla

La Luna Azul volverá a aparecer en el cielo este mayo de 2026 y promete convertirse en uno de los eventos astronómicos más llamativos del año. De acuerdo con información oficial de la NASA y del sitio especializado Time and Date, el fenómeno ocurrirá durante la noche del sábado 30 de mayo, cuando se registre la segunda luna llena del mismo mes.

Aunque su nombre puede causar confusión, la Luna Azul no cambia realmente de color. El término se utiliza para describir la segunda luna llena que ocurre dentro de un mismo mes calendario, un fenómeno poco frecuente que sucede aproximadamente cada dos o tres años.

Fecha y hora exacta para ver la Luna Azul en México este mayo de 2026

Según datos astronómicos oficiales, la fase máxima de iluminación de la Luna Azul podrá observarse alrededor de las 10:12 de la noche, tiempo del centro de México. Sin embargo, especialistas explican que el mejor momento para verla será desde el anochecer y durante la madrugada del domingo, cuando el cielo esté más despejado y la luna aparezca completamente iluminada sobre el horizonte.

La NASA explicó que este tipo de eventos no representa ningún riesgo para la Tierra y puede observarse a simple vista sin necesidad de telescopios o equipos especiales. Aun así, expertos recomiendan buscar lugares alejados de contaminación lumínica para apreciar mejor el fenómeno astronómico.

¿Qué es la Luna Azul y por qué ocurre este fenómeno astronómico?

En redes sociales, el evento ya comenzó a generar expectativa entre aficionados a la astronomía y usuarios que planean fotografiar el fenómeno. Además, la Luna Azul coincide con una temporada de alta actividad astronómica durante 2026, marcada por eclipses, lluvias de meteoros y alineaciones planetarias visibles desde distintas partes del mundo.

Los astrónomos recuerdan que el término “Luna Azul” también ha sido utilizado históricamente para describir fenómenos atmosféricos raros donde la luna adquiere tonalidades azuladas debido a partículas en la atmósfera. Sin embargo, el evento de mayo corresponde únicamente a la segunda luna llena del mes.