Confirman dos nuevos casos de sarampión en Cabo San Lucas

Como resultado de la vigilancia epidemiológica activa que realizan las instituciones del sector, la Secretaría de Salud confirmó dos nuevos casos de sarampión en Cabo San Lucas, Baja California Sur.

Se trata de un paciente de siete meses de edad y una mujer de 30 años que no cuentan con antecedente de vacunación y permanecen en resguardo domiciliario, de acuerdo con información de la institución donde reciben atención médica.

Ampliar

Te podría interesar: México suma 153 nuevos casos de sarampión en 24 horas; acumula 11 mil 419 contagios

¿Existe circulación comunitaria del virus?

Estos recientes contagios no se consideran contactos directos de los dos anteriores, por lo que se ratifica la circulación comunitaria del virus en esa demarcación, informó la titular de la dependencia en la entidad, Ana Luisa Guluarte Castro, quien señaló que esta situación refuerza la importancia de que las personas de seis meses a 49 años inicien o completen su esquema de vacunación.

Ampliar

También puedes leer: IMSS aplica más de 670 mil dosis de vacuna contra el sarampión

¿Quiénes deben acudir a vacunarse?

El llamado a quienes se encuentran en este rango de edad y habitan en Cabo San Lucas es acudir a la unidad médica más cercana para recibir la vacuna, la cual es gratuita y segura.

Ante síntomas como fiebre, tos, irritación ocular o erupciones en la piel, se recomienda acudir de inmediato a la unidad médica para valoración profesional.

Reiteró que la dependencia estatal, en coordinación con otras instituciones, realiza cercos sanitarios y jornadas de vacunación en las zonas donde se han confirmado los 4 casos que se tienen en Baja California Sur a fin de cortar la transmisión del virus.

La Secretaría de Salud en Baja California Sur ha establecido brigadas de inmunización en los cinco municipios en puestos de vacunación ubicados en espacios comerciales y comunitarios.

Síguenos en Google News y encuentra más información