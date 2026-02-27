Concierto de Shakira en el Zócalo generará más de 403 mdp en derrama económica

El concierto de Shakira en el Zócalo previsto para el 1 de marzo generará una derrama económica estimada en 403 millones 613 mil pesos, con una asistencia proyectada de hasta 300 mil personas. / Carmen Mandato

El concierto de Shakira en el Zócalo capitalino que se realizará el próximo 1 de marzo generará una derrama económica estimada en 403 millones 613 mil pesos, de acuerdo con la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (Canaco CDMX).

El organismo empresarial informó que el espectáculo, financiado por la iniciativa privada a través de Grupo Modelo como parte de su centenario, no implicará gasto público y tendrá un impacto directo en el sector terciario de la capital.

Se prevé una asistencia de entre 280 mil y 300 mil personas al cierre de la gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, lo que detonará actividad económica principalmente en el Centro Histórico y zonas aledañas.

TE RECOMENDAMOS LEER: Concierto Shakira: Gobierno pide verlo en pantallas si van con niños

¿Qué sectores serán los más beneficiados por el evento?

Entre los sectores más beneficiados se encuentra la hotelería. La Canaco estima que los hoteles del primer cuadro de la ciudad registrarán una ocupación hotelera superior al 90 por ciento, impulsada por visitantes nacionales y extranjeros que viajarán específicamente para el evento.

El sector restaurantero también anticipa un aumento considerable en el flujo de comensales antes y después del concierto, mientras que el transporte público y privado, así como el comercio local y la venta de artículos promocionales, prevén un repunte en sus ingresos.

TE RECOMENDAMOS LEER: Concierto de Shakira en el Zócalo genera crítica de la alcaldesa de Cuauhtémoc

¿Qué recomendaciones hizo la Canaco CDMX?

El presidente de la Canaco CDMX señaló que este tipo de eventos masivos fortalecen la economía de pequeños y medianos negocios y consolidan a la Ciudad de México como un referente del entretenimiento en América Latina.

La Cámara hizo un llamado a los comerciantes a mantener estándares de calidad en el servicio y a las autoridades capitalinas a garantizar condiciones de seguridad y movilidad, con el fin de que el evento se realice con saldo blanco y el mayor beneficio económico para las familias que dependen del comercio y los servicios en la zona.

Por instrucción de la #JefaDeGobierno, @ClaraBrugadaM, el @MetroCDMX implementará horarios especiales este domingo 1 de marzo para facilitar el traslado de quienes asistan al concierto en el Zócalo.

Las Líneas 1, 2 y 9 ampliarán su servicio hasta la 1:00 h. La Línea 2 operará de… pic.twitter.com/WJzOaajQPz — Adrián Rubalcava (@AdrianRubalcava) February 27, 2026

TE PODRÍA INTERESAR: Shakira en el Zócalo CDMX: qué líneas del Metrobús extenderán horario y qué estaciones cerrarán

ahz.

Síguenos en Google News y encuentra más información