Alumnos mantienen toma de Canal 11 IPN; SEP llama al diálogo y pide respetar derechos de trabajadores

La Secretaría de Educación Pública (SEP) informó que funcionarios de las secretarías de Gobernación y Educación acudieron este miércoles a las inmediaciones de Canal 11 para buscar contacto con estudiantes del Instituto Politécnico Nacional (IPN) que mantienen tomadas las instalaciones de la televisora.

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A través de un mensaje dirigido a la comunidad politécnica y difundido en sus redes sociales, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, señaló que el objetivo es generar condiciones para establecer una mesa de diálogo directa con los estudiantes en paro y atender las demandas contenidas en su pliego petitorio.

“Queremos informarles que hoy asistimos, en las inmediaciones del canal 11, funcionarios de las secretarías de gobernación y educación pública para establecer contacto con las y los estudiantes en paro, con el fin de generar condiciones para que, como nos habíamos comprometido, la secretaria de gobernación y su servidor pudiéramos dialogar directamente con ellas y ellos, para trabajar y atender una por una en sus demandas del pliego petitorio.

El domingo pasado se entregó un documento a las y los estudiantes con planteamientos para avanzar en una agenda amplia que mantenga al Politécnico Nacional como una de las instituciones líderes en la educación de nuestro país y una de las de mayor tradición en la promoción del desarrollo económico de México”, expresó.

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¿Cuál es la postura de la SEP ante las demandas estudiantiles?

El titular de la SEP sostuvo que el contexto internacional obliga a fortalecer al Instituto Politécnico Nacional y afirmó que algunas de las demandas estudiantiles requieren presupuesto, cambios institucionales y consultas internas, por lo que no pueden resolverse de manera inmediata.

“En un contexto internacional tan complejo, en el que se amenaza nuestra soberanía, es importante recordar que esta gran institución fue creada por el presidente Lázaro Cárdenas para robustecer la soberanía nacional desde la ciencia y la técnica. Por eso, hoy más que nunca resulta apremiante fortalecer al politécnico, como lo ha manifestado nuestra presidenta de México.

Las respuestas al pliego petitorio requieren algunas presupuesto, otras cambios institucionales y otras consulta amplia a la comunidad, por lo que es imposible responderlas en una sola carta. Continuamos con la propuesta de tener una mesa de diálogo ordenada y de carácter resolutiva, que garantice acuerdos y una estrategia que impulse a la institución”, dijo.

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Mario Delgado también informó que el director del IPN ordenó iniciar el proceso de extinción del Patronato Corazón Guinda y Blanco, luego de la firma de un nuevo convenio con la Fundación Politécnico.

“Asimismo, quiero informarles que el director del Politécnico Nacional me ha informado que ordenó ya el inicio de la extinción del Patronato Corazón Guinda y Blanco, tras firmarse el nuevo convenio con la Fundación Politécnico.

El proceso se realizará de manera transparente y conforme a la ley, con acompañamiento del servicio de administración tributaria para resguardar el patrimonio que es de la comunidad”, indicó.

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Respecto a la toma de Canal 11, el secretario de Educación Pública aseguró que la televisora ya restableció gran parte de sus transmisiones desde sedes alternas, aunque llamó a los estudiantes a respetar los derechos de trabajadores y audiencias.

“Le reiteramos cordialmente a las y los estudiantes que, aunque el canal 11 ya restableció la mayor parte de su producción y transmisiones desde sedes alternas, es fundamental respetar el derecho de sus trabajadores y trabajadores. Son parte de la comunidad politécnica, es el canal, es la voz del politécnico, y de muchas y muchos mexicanos. Y también hay que respetar el derecho de las audiencias.

La libre manifestación de las ideas no puede llevarnos a cerrar canales de comunicación como el 11, que son tradicionalmente plurales y democráticos. Reafirmamos nuestro compromiso con la educación pública y gratuita, porque en ella se juega el porvenir de México”, concluyó.

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