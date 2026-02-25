Shakira en el Zócalo CDMX: qué líneas del Metrobús extenderán horario y qué estaciones cerrarán

La presentación gratuita de Shakira en el Zócalo de la Ciudad de México no solo movilizará a miles de personas al Centro Histórico de la capital, también obligará a hacer ajustes clave en el transporte público. Ante la expectativa de un lleno total en la Plaza de la Constitución, autoridades capitalinas confirmaron la ampliación de horarios y modificaciones en rutas del sistema Metrobús.

El concierto, programado para el domingo 1 de marzo de 2026, forma parte de los eventos masivos impulsados por el Gobierno capitalino en el primer cuadro de la ciudad. Como ha ocurrido en otros espectáculos de gran convocatoria, la estrategia se centra en garantizar movilidad segura antes y después del show, especialmente durante la madrugada.

Así operara el Metrobús en CDMX por el concierto de Shakira. Aquí las líneas extenderán su servicio y qué estaciones permanecerán cerradas.

PUEDES LEER: Shakira en CDMX: Fecha, hora exacta y todo lo que tienes que saber sobre su show en el Zócalo GRATIS

Líneas del Metrobús que extenderán horario

El Metrobús anunció que ampliará su servicio hasta la 01:00 horas del lunes 2 de marzo en las siguientes rutas:

Línea 1 : De El Caminero a Indios Verdes.

: De El Caminero a Indios Verdes. Línea 7: De Glorieta Violeta a Indios Verdes.

Puntos clave del horario especial:

A partir de las 00:00 horas, el paso de unidades será aproximadamente cada 15 minutos.

La última salida desde terminales será a la 01:00 horas.

La tarifa se mantiene en 6 pesos.

Se podrá pagar con Tarjeta de Movilidad Integrada, tarjeta bancaria o dispositivos con tecnología NFC.

Estaciones y líneas con modificaciones por el concierto

Debido al cierre de vialidades en el Centro Histórico y Paseo de la Reforma, habrá ajustes en otras líneas:

Línea 3

Desde las 15:00 horas y hasta el cierre del servicio:

No habrá servicio en las estaciones:

Mina



Juárez



Hidalgo



Balderas

Operación parcial:

De Tenayuca a Buenavista.



De Balderas a Pueblo Santa Cruz Atoyac.

Línea 4

Suspensión de rutas Norte y Sur durante todo el día.

Solo operarán los circuitos:

San Lázaro – AICM



San Lázaro – Pantitlán



Alameda Oriente

Línea 7

Desde las 15:00 horas y hasta finalizar la jornada:

Permanecerán cerradas las estaciones:

Hidalgo



El Caballito

Servicio dividido en dos tramos:

Campo Marte a Amajac.



Glorieta Violeta a Indios Verdes.

Recomendaciones para asistentes al concierto de Shakira en CDMX

Anticipar traslados y considerar rutas alternas.

Recargar con anticipación la Tarjeta de Movilidad Integrada.

Consultar redes oficiales del Metrobús para actualizaciones en tiempo real.

Considerar que los ajustes pueden modificarse dependiendo del flujo de usuarios y condiciones viales.

La presentación de Shakira en el Zócalo CDMX apunta a ser uno de los eventos más multitudinarios del año en la capital. Y si planeas acudir, más vale tener claro cómo vas a entrar y, sobre todo, cómo vas a salir.

TE RECOMENDAMOS: Concierto Shakira: Gobierno pide verlo en pantallas si van con niños