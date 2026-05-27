Juicios políticos contra gobernadores deben ser imparciales y sin “cacerías”: Kenia López Rabadán

La presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, se pronunció porque los juicios políticos que pudieran aplicarse a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos y al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, sean absolutamente imparciales.

¿Qué características debe tener el proceso según la legisladora?

La legisladora panista dijo que, si fuera el caso, todos los que han sido denunciados por un presunto delito que se ha solicitado juicio político, deben recibir un trato legal, sin ser víctimas de una cacería.

“Hay un proceso de distintos juicios políticos, hay que exigir que el proceso sea transparente de todos, objetivo y sobre todo imparcial, ese es el tema, que hay un proceso objetivo no como “cacería”, ni persecución política, sino como garantía de que, en México, las instituciones funcionan”, señaló la legisladora.

¿Cómo se describe la situación actual en el ámbito parlamentario?

Kenia López Rabadán resaltó que en la esfera política se vive una polarización muy clara, una dicotomía entre los políticos que combaten al crimen organizado y quienes les permiten actuar o son cómplices de sus actividades delictivas.

“Si estás del lado del narcotráfico o de quien combate al narcotráfico. Si estás del lado de los políticos que quieren más poder, más dinero y más privilegios apoyando incluso al narco o los cárteles o estás del lado de los políticos valientes que se enfrentan al crimen organizado. Hoy hay una dicotomía, hoy hay una discusión clara a propósito de lo que ha pasado hoy en la Fiscalía”.

La presidenta de la Cámara de Diputados dijo que las distintas posiciones políticas respecto a la situación de inseguridad e injusticia se reflejan en cada uno de los legisladores en el ámbito parlamentario de ambas cámaras del Congreso.

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