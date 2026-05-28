Diputados aprueban aplazar elección judicial al 2028, con importantes cambios constitucionales de última hora

Con diversos cambios a la iniciativa original de la presidenta Claudia Sheinbaum, la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular la reforma constitucional que pospone del 2027 al 2028 la elección de magistrados y jueces, pero en el resto de los temas de esta propuesta presidencial los legisladores morenistas hicieron varias modificaciones.

Se aprobó con mayoría calificada de 322 votos a favor, hubo 132 en contra y 22 abstenciones de diputados de Morena, entre ellas de Olga Sánchez Cordero, Alfonso Ramírez Cuéllar y otros más.

La minuta fue turnada ya al Senado.

Se presentaron cerca de 300 reservas, todas las de los opositores fueron desechadas, y casi al final de la larga jornada que duró más de 14 horas consecutivas, se aprobaron solo algunas modificaciones que propusieron los partidos oficialistas, una del PT al artículo 35 para que después del 2028 no vuelvan a coincidir nunca las elecciones ordinarias con la revocación de mandato.

¿Qué polémicas modificaciones se incluyeron en la reforma judicial?

Otro cambio a la iniciativa original y que fue muy polémica, tanto que confrontó a los propios diputados de Morena, fue la que presento Sergio Gutiérrez Luna y que permite la reelección de 6 años más a los actuales magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral, que participen en la elección del 2028, los cuales podrán ocupar el cargo casi por 17 años.

El también morenista Alfonso Ramírez Cuéllar expresó su rotundo rechazo a la reelección de los magistrados del Tribunal Electoral.

Pero el que se los hizo notar fue el diputado del PRI, Rubén Moreira, quien alertó del riesgo de permitir la reelección.

“Ustedes van a votar para que haya reelección de magistrados, algunos de ellos van a llegar a 17 años en el ejercicio de su función. Me preocupa que mañana cambien y entonces venga la reelección para Presidenta de la República y para gobernadores”.

Y una más, que propuso Ricardo Monreal y que deja claro que la Suprema Corte funcionará con dos secciones, como ocurría antes con las dos salas superiores y que los magistrados de circuito y jueces de distrito electos en el 2028 durarán en el cargo 8 años, es decir, hasta el 2036. La presidencia de la Corte será rotativa cada dos años.

A lo largo de este miércoles, los legisladores de oposición acusaron a los de Morena de buscar aprobar una iniciativa que deja intacto el mecanismo para el uso de los acordeones, seguir con el control del Poder Judicial, y contar con jueces a modo como ocurrió con la pasada elección de ministros, magistrados y jueces del Bienestar.

¿Cuál fue la postura de la oposición frente a los cambios aprobados?

La diputada de Movimiento Ciudadano, Anayeli Muñoz, aseguró que la iniciativa de reforma constitucional del Poder Judicial no servirá para mejorar la justicia común y en materia electoral tampoco.

“Tras una desastrosa implementación que evidenció el experimento fallido, se presenta esta iniciativa para aplazar la elección al 28 y aunque la propuesta ajusta tiempos y simplifica boletas, no soluciona ninguno de los problemas de fondo, únicamente los pospone. No se tocan los requisitos de los candidatos, se concentra ahora el poder en un sola comisión que buscará más lealtad que profesionalización y bueno, y nuevamente se dirime en la tómbola y la cereza del pastel y el empate con la revocación de mandato”.

Por cierto, que también fueron desechadas las propuestas de modificación que presentó la morenista Olga Sánchez Cordero Olga Sánchez para garantizar el respeto a los derechos laborales a los trabajadores del Poder Judicial. Que para ser ministro de la Corte se debe contar con la nacionalidad mexicana pero no necesariamente ser nacido en México y que los integrantes del Comité del Poder Judicial sea personas con diez años de experiencia en el ámbito judicial.

Cabe decir que gran parte de la maratónica sesión los diputados se dedicaron a insultarse todos contra todos, los del PAN y PRI buscaron en todo momento defender a la mandataria de Chihuahua, Maru Campos, a quien llamaban “gobernadora valiente” mientras que los de Morena y el PT la acusaron de ser una “vende patrias”.