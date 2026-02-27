“Antes el agua no se vendía”: la SCJN reconoce que México falla en proteger la naturaleza

El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Hugo Aguilar Ortiz, anunció que la justiciabilidad ambiental será un eje rector en los próximos años del máximo tribunal, al inaugurar el Foro “Justiciabilidad Ambiental y Desechos Peligrosos”.

Al iniciar su mensaje con un saludo en lengua mixteca, el ministro subrayó la urgencia de proteger los recursos naturales.

¿Por qué la Corte priorizará la justiciabilidad ambiental?

En su intervención, reflexionó sobre el deterioro ambiental y el cambio en la relación de la sociedad con la naturaleza.

“En mi niñez tomar un vaso de agua no era problema. En mi cabeza nunca pasó que se debía vender el agua para tomar”. —

Sin embargo, advirtió que “el incremento de la población y el uso desmesurado, descontrolado, descomprometido de los elementos de la naturaleza nos han llevado a este punto”.

El presidente de la Corte llamó a no esperar a escenarios irreversibles para actuar. En ese contexto, sostuvo que el máximo tribunal asumirá un papel más activo en la materia.

“Y creo que no debemos de esperar a que esto ocurra hasta que no haya aire suficiente para respirar, hasta que no haya agua suficiente para sobrevivir, para tomar medidas importantes. Por esa razón en la Suprema Corte de Justicia de la Nación hemos tomado como un eje principal, un eje rector de las actividades en los años que vienen, la atención de la justiciabilidad del medio ambiente”. —

¿Cuántos casos ambientales llegan al máximo tribunal?

Reconoció que no basta la voluntad institucional, sino que se requieren bases técnicas sólidas.

“Requerimos construir conceptos, herramientas, mecanismos para comprometer a quienes realmente están contaminando nuestro medio ambiente”. Añadió que “ustedes y la Corte tenemos que construir esa base conceptual, esos elementos jurídicos, esa metodología necesaria que nos permita hacer efectivo lo que hoy tenemos como derechos ambientales”. —

Aguilar Ortiz admitió que actualmente son pocos los asuntos ambientales en el alto tribunal. “Se cuentan con los dedos de la mano, los asuntos medioambientales, no llegan a 10 los asuntos que están acá y, que a pesar de que ya tienen sentencia, pues no logramos que se cumplan porque no es fácil”, explicó.

También evocó el deterioro de ecosistemas como el río Atoyac en Oaxaca.

“La gente se bañaba en el río Atoyac. Hoy, pues el río lleva un hilo de agua y no es posible siquiera tocar el agua. Necesitamos sanear los ríos, sanear el medio ambiente, sanear los bosques”. —

El ministro presidente planteó además la necesidad de revisar la política ambiental hacia pueblos indígenas, al señalar que muchas de las zonas mejor conservadas del país coinciden con territorios indígenas, pero las áreas naturales protegidas se han impuesto frecuentemente sin su participación.

Finalmente, destacó el diálogo como método de trabajo de la Corte.

“Hoy estamos con miras a admitir que no lo sabemos todo, a admitir que son problemas grandes, que de pronto requieren soluciones radicales, que solo se van a construir entre todos y todas”. —

El ministro presidente declaró formalmente inaugurado el Foro de Justiciabilidad Ambiental y Desechos Peligrosos, con el compromiso de que sus conclusiones contribuyan a fortalecer la protección judicial del medio ambiente en México.

