Afganistán y Pakistán: Por qué el conflicto fronterizo ya no es un simple choque, sino una “lucha entre terceros”

El internacionalista Mauricio Meschoulam dijo en entrevista con Carlos Loret de Mola que los choques fronterizos entre Afganistán y Pakistán representan la ruptura del cese al fuego y el inicio de una confrontación mayor.

Explicó que ya no se trata de un incidente aislado, sino de una “lucha entre terceros”, debido a la posible intervención indirecta de India, rival geopolítico tradicional de Pakistán, que podría sumarse al conflicto a través de financiamiento y respaldo estratégico.

“Lo que presenciamos apenas es este nivel de escalada que sin duda ya está rebasando cualquier proporción anterior, y tiene que ver con el grupo Tehrik-i-Taliban Pakistan, que se conoce coloquialmente como los talibanes pakistaníes, un grupo que existe desde el 2007, son talibanes como los que gobiernan Afganistán, pero es un grupo aparte”. — Mauricio Meschoulam, internacionalista

¿Qué papel juega Tehrik-i-Taliban Pakistan?

Meschoulam señaló que Pakistán acusa a Afganistán de permitir que Tehrik-i-Taliban Pakistan y Al-Qaeda operen libremente en toda la zona fronteriza.

“El grupo Tehrik-i-Taliban Pakistan empieza a empoderarse y empieza a cometer ataques en contra de Pakistán porque este grupo en particular sí tiene el objetivo de derrocar al gobierno de Pakistán y de establecer ahí un califato islámico, igual que todos los demás talibanes, igual que todos los grupos yihadistas”. — Mauricio Meschoulam, internacionalista

¿Por qué Pakistán responsabiliza a Kabul?

El analista indicó que Pakistán culpa a los talibanes que actualmente gobiernan Kabul de armar, financiar y orquestar los ataques, lo que detonó los enfrentamientos directos en 2025.

Como respuesta, Pakistán implementó medidas comerciales, acciones militares y expulsó el año pasado a cerca de un millón de afganos refugiados en su territorio, elevando las tensiones bilaterales.

Recordó que existía un cese al fuego mediado por Arabia Saudita, Turquía y Qatar, pero la escalada actual ha superado esos esfuerzos diplomáticos.

“Afganistán hoy actúa reviviendo su ideología, la ideología de siempre, el yihadismo favoreciendo a distintos grupos yihadistas que operan en toda la región y diciendo, bueno, tal vez hoy no podemos retomar la lucha yihadista porque ha tenido obstáculos, pero el día de mañana la tomaremos y por lo tanto Afganistán sí permite la operación de esta serie de grupos yihadistas en toda la zona, incluido el grupo Tehrik-i-Taliban”. — Mauricio Meschoulam, internacionalista

¿Qué implicaciones tiene la participación de India?

Meschoulam subrayó que India podría respaldar indirectamente a Afganistán como parte de su histórica rivalidad con Pakistán, lo que transformaría el conflicto en un escenario regional más amplio.

Advirtió que, aunque no se trataría de una intervención militar directa, el financiamiento y apoyo estratégico podrían convertir la confrontación en un conflicto de mayor escala.

