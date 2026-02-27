Pakistán y Afganistán entran en una “guerra abierta”: ¿Cuál es el origen del conflicto?

Agentes de policía realizan controles sorpresa de vehículos y pasajeros en un puesto de control de seguridad en la ciudad noroccidental tras el aumento de las tensiones entre Afganistán y Pakistán, en Peshawar, Pakistán, el 27 de febrero de 2026. Las medidas de seguridad se implementaron un día después de que las autoridades emitieran una alerta de amenaza para Peshawar y varias otras provincias, lo que provocó un aumento de la vigilancia en instalaciones clave y lugares públicos.

Febrero cierra con una declaración de “guerra abierta” de Pakistán hacia Afganistán, luego de que fuerzas paquistaníes bombardearon este viernes Kabul, la capital afgana, así como la ciudad de Kandahar, donde se concentran los principales líderes talibanes y cuyos ataques aéreos alcanzaron puestos militares, cuarteles generales y depósitos de municiones a lo largo de la frontera.

Los enfrentamientos, que se arrastran desde octubre de 2025, han provocado la muerte de numerosos soldados en ambos bandos. Turquía, Catar y Arabia Saudita habían actuado como mediadores para lograr un alto al fuego, ese acuerdo terminó por colapsar este viernes.

¿Por qué hay una “guerra abierta” entre Pakistán y Afganistán?

El deterioro de la relación entre ambos países contrasta con la postura inicial de Islamabad tras el regreso de los talibanes al poder en 2021, después de la retirada de Estados Unidos. En ese momento, el entonces primer ministro Imran Khan celebró el cambio político en Kabul y afirmó que los afganos habían “roto las cadenas de la esclavitud”. Sin embargo, con el paso del tiempo, el gobierno paquistaní comenzó a señalar falta de cooperación por parte de las nuevas autoridades afganas.

Los talibanes convirtieron Afganistán en una colonia de la India. Reunieron a terroristas de todo el mundo y comenzaron a exportar terrorismo. Privaron a su pueblo de derechos humanos fundamentales. Les arrebataron los derechos que el Islam otorga a las mujeres. — Khawaja M. Asif, ministro de Defensa de Pakistán.

Además, Islamabad responsabiliza a Kabul de permitir ataques en territorio paquistaní desde suelo afgano, lo que, según dijo, provocó la ruptura del alto al fuego y ha afectado el comercio y la circulación en la zona fronteriza. El primer ministro aseguró en redes sociales que hizo “todo lo posible” para mantener la normalidad mediante gestiones con países aliados, pero afirmó que la paciencia del gobierno se agotó.

El portavoz militar paquistaní, Ahmed Sharif Chaudhry, informó que al menos 274 oficiales y militantes talibanes murieron, además de 12 soldados paquistaníes. Pero, el portavoz talibán, Zabihullah Mujahid, aseguró que 55 soldados paquistaníes fallecieron y que 19 puestos fueron tomados.

Según Reuters, Qatar busca mediar para contener el conflicto.

TE PUEDE INTERESAR: Desaparecen más de 30 soldados de Pakistán tras ataque talibán