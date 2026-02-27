Bill Clinton niega saber de los crímenes de Jeffrey Epstein en testimonio ante el Congreso / Anadolu

El expresidente de Estados Unidos, Bill Clinton, compareció ante el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes y aseguró que “no tenía ni idea” de los delitos cometidos por Jeffrey Epstein. La declaración se dio en el marco de la investigación legislativa que busca esclarecer los vínculos, omisiones y posibles redes de protección en torno al financiero condenado por tráfico sexual de menores.

En un testimonio realizado a puerta cerrada, pero con una declaración inicial difundida públicamente, Clinton sostuvo que nunca presenció conductas ilícitas ni tuvo conocimiento de las actividades criminales de Epstein mientras mantuvo relación con él. “Sé lo que vi y, más importante aún, lo que no vi. No vi nada indebido y no hice nada malo”, afirmó el exmandatario, quien gobernó Estados Unidos entre 1993 y 2001.

La comparecencia marca un momento políticamente sensible, no solo por la gravedad del caso, sino porque se trata de uno de los nombres de mayor perfil vinculados indirectamente al entorno social del financiero. Epstein fue arrestado en 2019 por cargos federales de tráfico sexual y murió meses después en una cárcel de Nueva York, en un caso que sigue generando dudas públicas y exigencias de transparencia.

¿Qué dijo exactamente Bill Clinton sobre Jeffrey Epstein?

Durante su declaración, el exmandatario insistió en varios puntos clave:

Afirmó que desconocía por completo los crímenes sexuales que Epstein cometía.

Señaló que, de haber tenido algún indicio, habría denunciado la conducta.

Aseguró que su relación con el financiero fue limitada y principalmente vinculada a iniciativas filantrópicas.

Negó cualquier participación o conducta indebida relacionada con las actividades de Epstein.

Clinton reconoció que conoció al financiero y que viajó en su avión privado en distintas ocasiones durante los años posteriores a su presidencia. Sin embargo, sostuvo que dichos viajes estaban relacionados con actividades de carácter humanitario y encuentros internacionales vinculados a su fundación.

El contexto: vuelos, fotografías y documentos desclasificados

El nombre de Clinton ha aparecido en registros de vuelos y en fotografías junto a Epstein, material que fue desclasificado como parte de procesos judiciales y solicitudes de transparencia. No obstante, hasta el momento no existe acusación formal en su contra ni evidencia pública que lo vincule directamente con las actividades criminales del financista.

El caso Epstein ha involucrado a múltiples figuras públicas, empresarios y políticos, lo que ha elevado la presión para que el Congreso estadounidense determine responsabilidades, omisiones o posibles encubrimientos. En ese contexto, el testimonio del expresidente se convierte en una pieza relevante dentro de una investigación más amplia.

¿Hay cargos contra Bill Clinton?

Hasta ahora, no hay cargos presentados contra Bill Clinton en relación con los delitos de Jeffrey Epstein. Su comparecencia forma parte de una investigación legislativa y no de un proceso penal en su contra. La diferencia es clave, declarar ante el Congreso no implica culpabilidad, sino obligación de rendir cuentas cuando se es citado formalmente.

Las transcripciones completas del testimonio podrían hacerse públicas en las próximas semanas, dependiendo de la determinación del comité investigador. Mientras tanto, la postura oficial del exmandatario es clara: niega haber tenido conocimiento de los crímenes y rechaza cualquier insinuación de complicidad.

El caso sigue abierto en términos políticos y mediáticos. Y aunque la declaración de Clinton busca cerrar el capítulo sobre su papel en la historia, la investigación sobre las redes de poder que rodearon a Epstein continúa bajo la lupa pública.

