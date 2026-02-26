TV Azteca inicia concurso mercantil voluntario tras presión financiera

Luego de que sus accionistas aprobaran la medida en Asamblea General Extraordinaria , TV Azteca anunció el inicio de un proceso de reorganización mediante concurso mercantil voluntario, en medio de un contexto de presión financiera y cambios estructurales en la industria de la televisión.

La decisión ocurre tras varios años marcados por la transformación del ecosistema publicitario, la expansión de plataformas digitales, el impacto económico de la pandemia de COVID-19 y el desembolso de más de 3 mil 800 millones de pesos por concepto de licencias en 2018.

A este escenario se sumó el pago total de adeudos fiscales al Servicio de Administración Tributaria (SAT) en enero pasado, lo que representó un impacto adicional en la liquidez de la empresa.

En los últimos años, @Azteca ha enfrentado y superado grandes desafíos financieros: desde el pago de licencias al gobierno en 2018, el impacto negativo del COVID-19, una negociación compleja con acreedores internacionales y, recientemente, el pago al @SATMX.



¿Qué implica el concurso mercantil para la televisora?

Mediante un comunicado, la televisora del Ajusco precisó que el concurso mercantil permitirá reordenar de manera estructurada sus pasivos bajo supervisión judicial, sin suspender operaciones y con el objetivo de preservar el valor de la compañía. El director general, Rafael Rodríguez Sánchez, afirmó que se trata de una herramienta legal orientada a garantizar la continuidad operativa y el cumplimiento ordenado de obligaciones.

¿Por qué enfrenta presión el modelo tradicional de televisión?

En términos político-económicos, la decisión de TV Azteca refleja la presión que enfrentan los grandes consorcios tradicionales ante el cambio en los modelos de negocio, la migración de audiencias hacia lo digital y un entorno regulatorio y fiscal más exigente.

El movimiento también se produce en un momento de mayor escrutinio público hacia grandes contribuyentes y corporativos estratégicos, lo que coloca a la televisora —parte de Grupo Salinas— en una etapa clave de reestructuración financiera con implicaciones para el mercado mediático nacional.

La empresa aseguró que continuará fortaleciendo eficiencias financieras y operativas para mantener su capacidad de producción de contenidos y su presencia en el entorno multiplataforma a largo plazo.

