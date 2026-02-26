Sin prisa para la Reforma Electoral: Morena fija mayo como plazo límite de aprobación

Ricardo Monreal dijo respetar las posturas de los legisladores del PT y el Partido Verde, quienes no han dado el sí a la iniciativa

México. - El presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, aseguró que la reforma electoral se aprobará, sin prisas, ni acelere legislativo. Se seguirán los tiempos legales y se escucharán todas las voces, es decir, no habrá “fast track”.

¿Habrá fast track en la reforma electoral?

El también líder morenista en San Lázaro, recordó que los legisladores tienen hasta el mes de mayo para aprobar y procesar dicha iniciativa constitucional que, ahora sí, enviará la presidenta Claudia Sheinbaum muy probablemente a la Cámara de Diputados.

“Y una vez que llegue vamos a iniciar todo el proceso formal sin actuar ‘fast track’, sin vía rápida, sin acelere legislativo, dando tiempo a la reflexión y a la discusión racional y seria de esta iniciativa, pero no hay prisa, no nos corre la prisa porque es una reforma muy importante y tenemos hasta tres meses antes de inicio del proceso”. —

Dijo respetar las posturas de los legisladores del PT y el Partido Verde, quienes no han dado el sí a la iniciativa presidencial, aunque confió que al final se sumarán a la aprobación de la reforma electoral.

Monreal expresó su desacuerdo con el ministro en retiro, Arturo Zaldívar, quien acusó al PT y Partido Verde de no apoyar la reforma electoral porque les duele que les quiten control político y el dinero de las prerrogativas.

¿Participarán todos los partidos en los cambios?

Por su parte, la presidenta de la Mesa Directiva, Kenia López Rabadán, reiteró que sí habrá cambios a las reglas del juego electoral, deben participar todos los partidos políticos pues no puede imponerse una visión única, sino reconocer la gran pluralidad política que existe en nuestro país.

“Si se van a tocar las reglas electorales que sean modificadas por todos los partidos, una posición única y parcial no es lo que México necesita. Hoy estamos ante una pluralidad clara y esa pluralidad se debe respetar cuando se muevan las reglas del juego electoral. Es necesario que todas las voces sean escuchadas, todas, hay un deber ético de escuchar a todos los partidos políticos”. —

A su vez, el presidente de la Comisión Política Electoral, Víctor Hugo Lobo Román, canceló una conferencia de prensa que había programado para este jueves para hablar sobre la ruta de discusión de la reforma electoral como fechas del parlamento abierto y demás detalles del proceso legislativo.

