¡Matamoros en alerta! El Gobierno Municipal anuncia que se trata de una “situación en riesgo”

El Gobierno de Matamoros, Tamaulipas, ha alertado a toda la población a mantenerse en sus casas si es posible por un operativo de seguridad que está llevando a cabo el Ejército Mexicano. Por lo que este jueves, las autoridades correspondientes publicaron un aviso de seguridad en el Ejido Sandoval.

¿Qué está pasando en Matamoros, Tamaulipas con el operativo del Ejército Mexicano?

La movilización de los cuerpos del Ejército, mencionaron que inició desde las 6 AM de este jueves 26 de febrero de 2026. Aunque hasta el momento la información sigue en desarrollo, no se ha dicho más al respecto, más que en un breve informe, autoridades mencionaron que:

Se recomienda a la población mantenerse informada por canales oficiales y evitar la zona hasta nuevo aviso” — Gobierno Municipal de Matamoros, Tamaulipas

¿Tiene que ver con el abatimiento de “El Mencho”?

No, aún no hay información que sea verificada o confirmada por las autoridades correspondientes que esté relacionada con el abatimiento del líder del Cartel Jalisco Nueva Generación, “El Mencho”, sin embargo, puede ser probable.

Así que te dejamos mientras el video de nuestro corresponsal para que puedas ver la situación en proceso. Recuerda que la información sigue en desarrollo.