Cámara de Diputados rinde homenaje a militares caídos en operativo contra “El Mencho”

Este miércoles, el Pleno de la Cámara de Diputados rindió un homenaje luctuoso y guardó un minuto de silencio y otro de aplausos en memoria de los integrantes de la Secretaría de le Defensa Nacional, caídos en el operativo del domingo pasado en el que resultó abatido el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”.

¿Cómo fue el homenaje a los militares caídos?

La presidenta de la Mesa Directiva, Kenia López Rabadán, encabezó la sesión solemne para conmemorar el Día del Ejército Mexicano.

Y envió condolencias a las familias de los elementos fallecidos y reconoció el compromiso militar en el fortalecimiento del país.

“El Ejército Mexicano ha defendido con honor una batalla cruenta en donde por cierto lamentablemente perdieron la vida algunos de sus integrantes me parece que es muy oportuna esta sesión de reconocimiento a los hombres y mujeres que han destinado su vida para la defensa de la Patria. Un reconocimiento institucional de la Cámara de Diputados al Ejército Mexicano”.

¿Qué destacaron los legisladores en San Lázaro?

A su vez, legisladores de todos los partidos, además de los aplausos para los elementos caídos, resaltaron la actuación de los soldados en momentos de desastres naturales y situaciones graves en el país como las pandemias.

Los diputados enfatizaron que México está de luto con la muerte de los 25 soldados mexicanos, quienes cumplieron su deber defendiendo a los mexicanos y protegiendo a las familias al derrotar al líder del grupo criminal más grande y más poderosos del mundo.

Al recinto de San Lázaro, acudieron los integrantes de la Banda de Música y el Coro de la Secretaría de la Defensa Nacional, y el General Marco Antonio Álvarez, en representación del general Ricardo Trevilla, titular de la SEDENA.

