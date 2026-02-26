Desfile Planetario 2026 en CDMX: NASA confirma los 6 planetas que se verán el 28 de febrero

Prepárate para el Desfile Planetario 2026 en CDMX; la NASA confirma los 6 planetas que se verán el 28 de febrero: Mercurio, Venus, Júpiter y Saturno a simple vista, mientras que para Urano y Neptuno necesitarás apoyo óptico.

No todos los días tenemos la oportunidad de ver a los planetas alineados, así que prepárate y, de una vez, ve apartando el lugar más despejado que encuentres, porque ya sabemos todo sobre el Desfile Planetario 2026 en la Ciudad de México y la NASA ya confirmó los seis planetas que se verán el 28 de febrero.

¿Habrá una alineación planetaria en 2026?

Sí. Y es importante que no se te pase la fecha, pues según los registros de la NASA, este es el evento de mayor magnitud de este tipo para el año en curso. Aunque existen conjunciones menores, una alineación que involucre a seis integrantes de nuestro sistema solar es muy poco común.

NASA confirma los 6 planetas que se verán en 28 de febrero en el Desfile Planetario 2026

Los planetas que participarán en esta pasarela estelar son:

Mercurio

Venus

Júpiter

Saturno

Urano y Neptuno (estos últimos requieren binoculares o telescopio debido a su distancia).

TE PUEDE INTERESAR: NASA confirma la edad del planeta Tierra; Analizan cuánto tiempo de vida le quedan y estiman llegará a esta fecha

Los gigantes del sistema solar protagonizan el Desfile Planetario 2026 en CDMX; en su reporte más reciente, la NASA confirma los 6 planetas que se verán el 28 de febrero. / NASA Ampliar

¿Cuándo es la alineación de planetas 2026?

La alineación de planetas ocurrirá el sábado 28 de febrero de 2026. De acuerdo con el calendario astronómico de la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio, los planetas comenzarán a desfilar poco después del atardecer.

Toma en cuenta que los mejores minutos para observar el Desfile Planetario 2026 serán justo cuando la luz del sol desaparezca por completo, permitiendo que el brillo de los cuerpos celestes destaque en el cielo.

¿El desfile planetario 2026 se verá en CDMX?

Si, el desfile planetario de 2026 será visible en México y la CDMX. La NASA dijo que el evento será visible en ambos hemisferios.

¿Cuándo será el próximo desfile planetario?

Como te mencionaba, el 28 de febrero es el día. Si bien habrá otros eventos menores, la posición “mejor alineada” de estos seis planetas solo se dará este sábado.

¿Qué pasará el 3 de marzo de 2026?

El martes 3 de marzo de 2026 ocurrirá un Eclipse Total de Luna, fenómeno que será el complemento perfecto para arrancar la semana.