CIA y FBI entregaron a México la ubicación precisa de El Mencho antes del operativo en Jalisco, revela Los Angeles Times

La localización y posterior abatimiento de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, no fue resultado exclusivo de labores de inteligencia nacional. De acuerdo con un reporte del diario estadounidense Los Angeles Times, agencias de seguridad de Estados Unidos entregaron información puntual sobre su paradero a las autoridades mexicanas horas antes del operativo.

El medio señala que la CIA y el FBI compartieron la ubicación exacta del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), lo que permitió cerrar el cerco en una zona serrana de Jalisco donde finalmente fue desplegada la operación militar.

La revelación coloca en el centro del debate la cooperación bilateral en materia de seguridad, así como el nivel de injerencia y coordinación operativa entre ambos países en el combate al narcotráfico.

Inteligencia aérea y rastreo previo

Según el reporte del diario californiano, días antes del operativo se realizaron sobrevuelos de vigilancia con tecnología no tripulada en los estados de Colima, Nayarit y Jalisco, regiones consideradas bastiones logísticos del CJNG.

El seguimiento incluyó el monitoreo de personas cercanas al líder criminal, lo que habría permitido reducir su margen de movilidad. El informe refiere que las autoridades lograron ubicar primero a su círculo más íntimo y, a partir de ahí, confirmar el sitio exacto donde se encontraba resguardado.

Operativo en la sierra de Jalisco

El despliegue militar se realizó en las inmediaciones de Tapalpa, a unas dos horas de Guadalajara. De acuerdo con la versión publicada, “El Mencho” se encontraba en una cabaña cuando fue intervenido por fuerzas federales mexicanas.

El Ejército mexicano encabezó la operación con base en la información de inteligencia recibida. Posteriormente, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) reconoció la cooperación internacional en tareas de inteligencia.

Contexto político y cooperación bilateral

El reporte también menciona que el intercambio de información se dio en un contexto de autorización del Senado mexicano para la presencia temporal de personal militar estadounidense en territorio nacional con fines de capacitación.

Especialistas en seguridad consultados por el medio estadounidense sostienen que este caso refleja el grado de integración operativa que existe actualmente entre ambos gobiernos en la lucha contra organizaciones criminales transnacionales.

Con la caída del máximo líder del CJNG, una de las estructuras criminales más poderosas del país, el foco ahora se traslada a la recomposición interna del grupo y a los efectos que esta operación pueda tener en la violencia regional en el occidente de México.

