Violencia Vicaria: Qué es, dónde denunciarla y por qué hablar de ella es visibilizar un fenómeno social

Hablar de violencia vicaria no es solo ponerle nombre a una forma de agresión, sino es visibilizar una realidad que afecta principalmente a las infancias en México. Reconocerla permite identificarla, denunciarla y exigir que las autoridades actúen para prevenirla.

Te contamos qué es, cómo denunciarla en México y por qué es tan importante saber cómo actuar ante este fenómeno social.

¿Qué es la violencia vicaria?

La violencia vicaria es una forma de violencia de género donde el agresor, daña principalmente a una mujer a través de sus hijos, hijas u otras personas a su alrededor (sobre todo del entorno familiar). Esto lo hacen con el objetivo de causarle sufrimiento emocional, control y castigo a las víctimas.

Este tipo de violencia puede manifestarse de distintas maneras, por ejemplo:

Amenazas de quitar a las hijas o hijos.

Manipulación emocional de niñas y niños.

Retención ilegal de menores.

Incumplimiento de pensiones alimenticias como forma de castigo.

Uso del sistema legal para prolongar conflictos y ejercer control.

Durante años fue invisibilizada en México, sin embargo, hoy se reconoce como una de las formas más graves de violencia que deja secuelas profundas tanto en las madres como en las infancias.

Violencia Vicaria qué es / Long Visual Press Ampliar

¿Dónde se puede denunciar la violencia vicaria en México?

En México uno de los delitos más comunes (desafortunadamente) es la violencia vicaria, por lo que puede denunciarse a través de distintas estancias dependiendo principalmente de la región y el caso. Algunos sitios que ofrecen ayuda para el seguimiento de la denuncia son:

Fiscalías estatales o fiscalías especializadas en violencia contra las mujeres.

o fiscalías especializadas en violencia contra las mujeres. Centros de Justicia para las Mujeres , donde se ofrece atención jurídica, psicológica y social.

, donde se ofrece atención jurídica, psicológica y social. Líneas de emergencia , como el 911, si existe riesgo inmediato.

, como el 911, si existe riesgo inmediato. Institutos de las Mujeres estatales o municipales, que orientan sobre rutas de atención.

La violencia no es privada, es social

La violencia vicaria no es un problema individual ni familiar, es un fenómeno social que refleja desigualdades de género, sistémicas e impunidad legal. Nombrarla como es, informarse y denunciarla es una forma de proteger a las infancias y de exigir un sistema que no revictimice.