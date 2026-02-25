Xochimilco realizará jornada gratis de esterilización para perros y gatos: Estos son los requisitos

La jornada gratuita de esterilización se realizará este jueves en el barrio San Antonio, alcaldía Xochimilco.

Si estás pensando en esterilizar a tu mascota, esta es una gran oportunidad. La alcaldía Xochimilco realizará una jornada gratuita de esterilización este jueves, como parte de su programa 2026 en la Ciudad de México.

La cita será en el Módulo San Antonio, en la plazuela del barrio San Antonio (Chilalpa s/n, colonia San Antonio, C.P. 16000), en la alcaldía Xochimilco. El horario de atención será de 9:00 a 16:00 horas.

El servicio es completamente gratis, pero es muy importante registrarse previamente enviando un mensaje de WhatsApp al 55 5676 0820.

Requisitos para la esterilización gratis en CDMX

Toma en cuenta los siguientes requisitos:

Las mascotas deben estar completamente sanas y contar con RUAC (Registro Único de Animales de Compañía).

Deben haber sido bañadas un día antes y cumplir con un ayuno de 8 a 12 horas antes de la cirugía.

La edad mínima es de seis meses.

En el caso de las hembras, no deben estar en celo, gestando ni lactando.

No se recibirán razas braquicéfalas (como pug, bóxer o bulldog), ya que la anestesia puede representar mayores riesgos para ellas.

Indicaciones para el traslado:

Los gatos deben ir en transportadora o en un contenedor seguro.

Los perros deben llevar collar y correa; si son nerviosos o agresivos, es obligatorio el bozal.

Es importante llevar una toalla o cobija.

Después de la cirugía, los machos deberán usar collar isabelino y las hembras faja postquirúrgica para una recuperación adecuada.