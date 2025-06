¿Quiénes NO deben sacar la CURP para mascotas? Esto dicen las autoridades sobre el RUAC en 2025

Ahora que el Registro Único de Animales de Compañía (RUAC), mejor conocida como la CURP para mascotas, se ha vuelto tema recurrente entre dueños de perros y gatos, hay un detalle importante que no todos tienen claro: no todos están obligados a sacarlo.

Este registro, que es gratuito, sirve para identificar a los animales y a sus tutores, brindar certeza jurídica en casos de abandono o maltrato, e incluso vincular a los responsables con los cuidados de sus mascotas. Sin embargo, no es un requisito universal.

Este registro es clave para la protección y bienestar de los animales de compañía, además de facilitar su identificación en caso de extravío. / Anadolu

¿Quiénes NO deben tramitar la CURP para mascotas?

Aunque se trata de un trámite obligatorio, lo cierto es que solo aplica para residentes de la Ciudad de México. Así lo han confirmado las autoridades capitalinas, quienes detallaron que el RUAC es un sistema solo para quienes viven en la CDMX.

En otras palabras, si no resides en la capital del país, no tienes que registrarte. No importa si vienes de visita, si trabajas temporalmente o si simplemente vives en otra entidad, si tu domicilio oficial no está en la Ciudad de México, este trámite no es para ti.