¿Ya registraste a tu mascota? Esto cuesta la multa por no sacar el CURP de tu animal de compañía

Desde el 1 de abril de 2024, todos los dueños de perros y gatos en la Ciudad de México deben cumplir con una nueva obligación: registrar a sus mascotas en el Registro Único de Animales de Compañía (RUAC). Este documento, que funciona como la “CURP para mascotas”, es fundamental para garantizar el bienestar y los derechos de nuestros amigos peludos. A continuación, respondemos a las preguntas más frecuentes sobre este importante trámite.

¿Qué es la RUAC?

El RUAC es una base de datos que busca establecer un censo claro de los animales de compañía en la capital. A través de este registro, las autoridades pueden identificar a cada mascota y a su tutor legal, promoviendo una cultura de responsabilidad. Además, facilita la intervención en casos de abandono, maltrato o extravío, asegurando que cada animal tenga un hogar responsable.

¿Por qué te pueden multar y cuántos son los costos?

Si aún no has tramitado el RUAC para tu mascota, es crucial que lo hagas antes de que termine junio. No contar con este registro puede derivar en sanciones económicas significativas. Según la Ley de Protección y Bienestar de los Animales de la CDMX, quienes no registren a sus mascotas pueden enfrentarse a una multa que oscila entre los $2,375.94 y $3,394.20 pesos, dependiendo de la gravedad del caso.

Además, la ley contempla un arresto de 24 a 36 horas para los responsables que incumplan con esta obligación.

Aunado a esto de evitar multas, el RUAC brinda certeza jurídica a los animales de compañía. Con este registro, las autoridades pueden actuar en casos de abandono o maltrato, y los tutores pueden demostrar la propiedad legal del animal, lo cual es útil en situaciones de extravío o disputas legales.

¿Cómo tramitar la RUAC?

Tramitar el RUAC es un proceso gratuito y sencillo que puedes realizar completamente en línea. Aquí te explicamos cómo hacerlo:

Accede a la plataforma oficial del RUAC: Visita el sitio de RUAC CDMX. Crea una cuenta Llave CDMX: Si no tienes una, deberás registrarte con tus datos personales. Inicia sesión y captura tus datos: Proporciona la información como tutor del animal. Registra a tu mascota: Ingresa datos como nombre, raza, edad, color y sube fotografías. Descarga tu clave RUAC: Al finalizar el trámite, el sistema generará una clave única que puedes imprimir. Este será el “CURP” de tu mascota. Mantén actualizada la información: Es tu responsabilidad modificar los datos si hay cambios como domicilio, tutor o fallecimiento del animal.

No dejes pasar la oportunidad de cumplir con esta obligación y proteger a tu mejor amigo. Recuerda que junio es el mes clave para ponerte al día con el RUAC y evitar la multa por no registrar a tu mascota.

