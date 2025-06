En México, 10 por ciento de los jóvenes consumen alcohol, sobre todo los fines de semana

Desde hace 9 décadas Alcohólicos Anónimos (AA) ayuda a los alcohólicos a mantenerse sobrios. Con presencia en 187 países, esta organización ha demostrado ser mucho más que un simple programa de ayuda, es un movimiento global que ha cambiado millones de vidas, expuso el Maestro Arturo Sabines, presidente de la Central Mexicana de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos, Asociación Civil.

Al conmemorar 90 años de esta organización, Arturo Sabines destacó que tan solo en México cuentan con más de 14 mil grupos y que el anonimato ha sido fundamental para crear un espacio inclusivo como una fortaleza que ha permitido que la ayuda llegue a todos los rincones de la sociedad, sin exclusiones ni discriminaciones.

“Este principio ha sido la clave para que personas de toda condición social, etnia, género, orientación o identidad sexual, religión, ideología política, puedan convivir en igualdad, confianza y respeto. Gracias a esta tradición, AA ha creado un espacio inclusivo donde la diversidad es una fortaleza, permitiendo que la ayuda llegue a todas las personas en todos los espacios de la sociedad, sin exclusiones, ni discriminaciones”, apuntó Arturo Sabines.

¡No te lo pierdas!



Hoy a las 10 AM transmitimos en vivo la Rueda de Prensa por los 90 años de Alcohólicos Anónimos.



Síguenos en Facebook y YouTube y acompáñanos en este gran momento.#90AñosAA #AAOfreceEsperanza #YoSoyUnMilagro pic.twitter.com/jsmvFACW2G — Alcohólicos Anónimos® México (@AAMexico) June 10, 2025

De igual manera, dejó en claro que la Central Mexicana de Servicios Generales de AA se mantiene firme a sus tradiciones y principios, destacó que el programa de AA no está afiliado a ninguna religión, institución política ni movimiento social y se fundamenta en un modelo exclusivamente de ayuda mutua, sin servicios profesionales de ninguna naturaleza que no realizan internamientos, ni hospitalizaciones y en el que nadie acude en contra de su voluntad. En este mismo sentido, también mencionó que tampoco se organizan ni realizan retiros espirituales o colectas y no se reciben donaciones, ni despensas.

La ayuda en AA es completamente voluntaria, sin costo alguno y bajo estrictos principios de anonimato, respeto y libertad individual.

Por su parte, el Doctor Ángel Prado García, vicepresidente de la Central Mexicana de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos, señaló que las encuestas muestran que el 80% de los consumidores de alcohol son hombres y un 29% mujeres, aunque el estigma del alcoholismo es mayor entre las mujeres. El 10% de la población en México tiene problemas relacionados con el alcohol, con dependencia, destacando el patrón de consumo intenso los fines de semana sobre todo entre los jóvenes, lamentó.

“Comentarles que el 10% de la población en nuestro país tiene un problema relacionado con el alcohol, no necesariamente un trastorno por dependencia. En México la forma más frecuente del alcohol es digamos una forma explosiva de beber los fines de semana por parte de los jóvenes, los jóvenes no beben nada, sin embargo, los fines de semana beben grandes cantidades de alcohol y esto hace que tengan problemas relacionados. De ese 10%, alrededor del 10% tienen dependencia”. —

Irma Hernández, custodia Clase “A” de Alcohólicos Anónimos, destacó que el inicio del consumo de alcohol en jóvenes en México comienza a los 12 años y hay una ventana de 10 a 15 años para que reconozcan problemas con su bebida. Se estima que más de 20 millones de jóvenes comenzarán a consumir alcohol este año, dijo.

Fundada el 10 de junio de 1935 en Akron, Ohio, por Bill W. y el Dr. Bob, AA ha crecido de una reunión entre dos personas a una comunidad mundial con más de 2 millones de miembros en más de 187 países con 118 mil grupos. En México existen más de 14 mil grupos y un aproximado de 110 mil miembros en recuperación.

A través de eventos conmemorativos organizados en todo el mundo, la Central Mexicana de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos A.C., que es la representación legal en nuestro país de Alcoholics Anonymous World Services con sede en Nueva York, celebra no solo la longevidad de AA, sino la transformación de millones de vidas gracias a un enfoque basado en el apoyo mutuo, la espiritualidad y los principios fundamentales del programa los “Doce Pasos”.