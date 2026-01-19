Aumenta el consumo de alcohol en mujeres en México, pero son las que menos piden ayuda: AA

Aumenta el consumo de alcohol entre mujeres de 25 a 45 años, quienes además son las que menos se acercan a pedir ayuda. / FG Trade

El consumo de alcohol es la droga que más muertes provoca en México y en el mundo, y en nuestro país el 30 por ciento de la población lo consume. Sin embargo, su uso ha aumentado de manera preocupante entre las mujeres de 25 a 45 años , quienes además son las que menos se acercan a pedir ayuda para tratar este problema de salud pública.

El Mtro. Juan Arturo Sabines Torres, Presidente de la Junta de Servicios Generales de AA, agradeció al Dr. David Kershenobich Stalnikowitz, Secretario de Salud, y a la @SSalud_mx, su valioso respaldo durante la inauguración de la Semana Nacional de Información Compartiendo… pic.twitter.com/KXuK4ahjhp — Alcohólicos Anónimos® México (@AAMexico) January 19, 2026

Así lo manifestó en entrevista el presidente de la Junta de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos, Mtro. Juan Arturo Sabinas Torres, durante la inauguración de la 31ª Semana Nacional de Información “Compartiendo Esfuerzos AA”.

“En 2025 se revela que el consumo de alcohol, particularmente, se incrementó en mujeres, creció hasta un 7 por ciento, lo cual es una alerta para todos. Evidentemente, un dato que llama la atención es que en adolescentes hubo una ligera disminución; sin embargo, los patrones de consumo siguen siendo muy peligrosos. Para nosotros es una necesidad voltear a ver qué tenemos que hacer como comunidad para ayudar, sobre todo, en este caso, a las mujeres que hoy en día sufren con su manera de beber, porque además enfrentan un doble estigma: el del alcoholismo y el de género”, lamentó.

Por ello, agregó, la Central Mexicana de Alcohólicos Anónimos, en colaboración con distintos organismos de salud, realiza sesiones informativas sobre los riesgos del consumo de alcohol y promueve grupos específicos para mujeres, resaltando la importancia de reconocer el problema y buscar ayuda oportuna como parte de esta semana de información.

“El primer paso en AA es reconocer que se tiene un problema con la manera de beber, pero ese es el paso más difícil, porque las personas suelen negarlo. El estigma y el estereotipo del alcoholismo hacen que muchos digan: ‘yo no soy alcohólico, solo bebo en fiestas’. Esa negación provoca que pase mucho tiempo antes de que las personas reconozcan que tienen un problema”, expuso.

Aunado a ello, señaló que existen muchos consumidores funcionales, es decir, personas que beben en exceso los fines de semana, pero trabajan el resto de la semana. Sin embargo, esa práctica suele escalar hasta convertirse en consumo diario, normalizando conductas que antes no se permitían. Es cuando las consecuencias se vuelven más graves que finalmente buscan ayuda, lamentó.