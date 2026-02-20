Ley Afganistán: ¿Qué establece y por qué genera alarma por violencia contra mujeres?

La Ley Afganistán ha vuelto a encender la discusión en el mismo país sobre los derechos humanos, la violencia contra la mujer y la equidad de género. Aunque el país siempre ha sido blanco de opiniones y críticas por sus políticas y leyes contra las mujeres.

Te dejamos cómo se aplicará, de qué va y el impacto que ha tenido en las mujeres esta nueva Ley Afganistán.

TAMBIÉN PUEDES LEER: Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, lo que tienes que saber

¿Qué establece la Ley Afganistán?

El llamado reglamento penal de tribunales talibanes fue firmado por el líder del régimen, el pasado 7 de enero de 2026 y entró en vigor de inmediato, a pesar de que su contenido se conoció semanas después tras difundirse públicamente el documento completo. La Ley Afganistán consta de 119 artículos y establece que, para que la agresión de un hombre contra su esposa sea considerada delito, debe implicar lesiones visibles graves como fracturas y heridas abiertas.

Esto implica que otras formas de violencia física, podrían no ser castigadas penalmente.

Asimismo, cuando se comprueben daños severos, las sanciones contempladas pueden ser apenas unos días de prisión, y la carga de demostrar la agresión recae en la propia víctima.

¿Qué impacto tiene la Ley Afganistán?

Las organizaciones mundiales de Derechos Humanos, han advertido que estas medidas consolidan un sistema institucionalizado de control sobre las mujeres, al que han denominado “apartheid de género”, esto al considerar que formaliza la desigualdad en la legislación y reduce la protección frente a abusos.

Aunque el debate continúa en foros internacionales, el tema refleja una discusión más amplia sobre el papel del derecho en la protección de libertades individuales y el alcance de los acuerdos globales en materia de DDHH.