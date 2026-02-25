Amplían consulta del Plan General de Desarrollo CDMX hasta el 10 de abril

Consulta sobre Plan General de Desarrollo para la Ciudad de México 2025-2045 se ampliará hasta el próximo 10 de abril.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, dio instrucciones para que la consulta sobre Plan General de Desarrollo para la Ciudad de México 2025-2045 se amplié hasta el próximo 10 de abril.

Hasta el momento, se han recibido más de 200 mil propuestas de la ciudadanía, pero hay que extenderla, señaló.

¿Por qué se amplía la consulta ciudadana?

La consulta, agregó, “ha sido fructífera y con muchos resultados”.

La mandataria dijo que con esta consulta se va a decidir “como queremos que sea la ciudad”.

Al inaugurar el Foro Capital y Metrópoli en la sede de la Comisión de Derechos Humanos local, la funcionaria recordó que la planeación para la ciudad se estableció en la Constitución de la Ciudad de México, hace más de diez años.

¿Qué temas marcarán la planeación rumbo a 2045?

“Tenemos que garantizar que este espacio que se amplia nos ayude a ir construyendo consensos, a ir tejiendo acuerdos y a que los puntos comunes en los que haya coincidencia avanzar en ellos”. — Clara Brugada, jefa de Gobierno de la CDMX

Señaló que la sistematización de todas estas propuestas va a ser difícil pero espera “que sean integradas” y sea un “gran documento visionario de ciudad que nos rija hasta el 2045”.

Cuando discutimos al redactar la Constitución de la ciudad cual sería el tiempo indicado para planear a futuro, “20 años se nos hacia mucho y yo creo que no; yo creo que es un poco planear para 20 años. Ya tendríamos que estar modificando la constitución para tener en los siguientes planes de desarrollo una visión de mayor plazo”.

Por ejemplo, dijo, la electro movilidad “como uno de los granes temas”.

Presente en el evento, la secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Edna Vega aseguró que muchas veces se han construido viviendas sin reflexionar “que la vivienda puede ser un eje transformador de las ciudades”.

Por ello, dijo, el Plan General debe limitarse a acciones puntuales o proyectos emblemáticos con un enfoque transversal “donde cada política se analogue con las demás”.

Puso como ejemplo, como “una política sin acceso a transporte genera exclusión, una política de movilidad sin enfoque ambiental aumenta las desigualdades, una política económica sin planeación territorial provoca una segregación urbana”.

“La transversalidad no es un concepto retórico, es una condición indispensable”, afirmo.

