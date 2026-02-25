Amenaza de bomba activa desalojo en el Poder Judicial de la Federación

Una intensa movilización de los servicios de emergencia sacudió esta mañana las instalaciones del Poder Judicial de la Federación, luego de que se recibiera una llamada de alerta por un presunto artefacto explosivo en el inmueble.

El incidente, reportado minutos después de las 10:00 AM, activó de inmediato los protocolos de seguridad tras una amenaza de bomba adjudicada presuntamente a integrantes del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).

La #SSC informa:



Personal especializado del Agrupamiento #Zorros de la #SSC acudió a un inmueble ubicado en la avenida De los #Insurgentes casi esquina con Miguel Ángel de Quevedo, en la colonia #SanÁngel, de la @AlcaldiaAO, derivado del reporte de una llamada, en la que se… pic.twitter.com/3GblL9HXjL — SSC CDMX (@SSC_CDMX) February 25, 2026

¿Cómo se activaron los protocolos de seguridad?

Ante el riesgo inminente, las autoridades ordenaron el desalojo de aproximadamente mil personas que se encontraban dentro del edificio de 14 niveles y cinco sótanos.

En pocos minutos, la zona fue resguardada por patrullas de sector y personal de la Policía Auxiliar, mientras que los equipos de Protección Civil coordinaban la salida ordenada de trabajadores y visitantes para evitar incidentes mayores.

¿Qué hallaron las autoridades tras la revisión?

El despliegue operativo incluyó la llegada de un robusto cuerpo de rescate, destacando la presencia de vulcanos en la unidad B-513, así como múltiples ambulancias del ERUM y la unidad 06 de Protección Civil. La parte crítica del operativo quedó a cargo del agrupamiento especializado Zorros, cuyos elementos ingresaron a las instalaciones para realizar una búsqueda minuciosa en cada piso y área común del complejo.

Tras una revisión detallada que descartó la presencia de cualquier objeto peligroso, el personal de fuerza de tarea confirmó que el edificio se encontraba sin novedad. Una vez que se garantizó la seguridad total del recinto, se permitió el reingreso de las personas a sus labores habituales. Aunque los equipos de emergencia se retiraron del lugar, se mantiene una guardia preventiva en la zona para vigilar el perímetro y garantizar la tranquilidad de los usuarios.

