¡Votación unánime! La Suprema Corte da luz verde a la captura de Cabeza de Vaca

La Suprema Corte de Justicia de la Nación dejó sin efectos el último amparo que beneficiaba al exgobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, y confirmó la validez de la orden de aprehensión en su contra por presuntos delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

¿Qué resolvió la Suprema Corte sobre el amparo?

Con votación unánime, el Pleno respaldó el proyecto de la ministra Lenia Batres Guadarrama, al concluir que el amparo no era procedente y que el mandamiento judicial emitido por un juez federal cumple con los parámetros constitucionales.

Durante la discusión, la ministra Yasmín Esquivel Mossa expresó reservas sobre la metodología del proyecto al considerar que podía rebasar la litis planteada, mientras que el ministro Giovanni Azael Figueroa Mejía señaló que la Corte no debe sustituir al juez de control en la valoración de pruebas. En tanto, la ministra Loretta Ortiz Ahlf, aunque votó a favor, advirtió sobre la importancia de delimitar el análisis al actuar del juzgado que concedió el amparo.

¿Qué implica que quede firme la orden de captura?

El presidente del máximo tribunal, Hugo Aguilar Ortiz, sostuvo que la resolución fortalece el criterio jurisprudencial que impide a los jueces de amparo reemplazar al juez de control, pero les permite revisar la legalidad de sus determinaciones.

El caso se originó en 2020, tras denuncias de la Unidad de Inteligencia Financiera ante la Fiscalía General de la República. Con esta decisión, la orden de captura queda firme y las autoridades federales podrán continuar el proceso penal e incluso activar mecanismos de cooperación internacional, si así lo determinan.

