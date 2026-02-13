Sergio Gutiérrez Luna celebra amparo negado a Francisco García Cabeza de Vaca por órdenes de aprehensión

El diputado federal de Morena, Sergio Gutiérrez Luna celebró que las autoridades judiciales le hayan negado un amparo al exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca.

Dijo que el mandatario estatal panista buscaba no ser detenido, pero le fue rechazada esta petición y podrá ejecutarse el mandato de jueces del Estado de México ya que García Cabeza de Vaca es acusado de distintos delitos.

TE PUEDE INTERESAR: “Es una bola de sandeces”, Javier Duarte explota contra la FGR; el martes se define su suerte

Sergio Gutiérrez recalcó que la sentencia judicial señala que, incluso, ya se había solicitado a la Secretaría General de la Interpol la emisión de la ficha roja en su contra, por lo que la resolución es clara, la justicia de la Unión no lo ampara ni lo protege.

“El juez séptimo de distrito de Reynosa le negó el amparo en contra de órdenes de aprehensión que se han emitido por jueces en el Estado de México. Delincuencia organizada, operación con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal, son las causas por las que los jueces del Estado de México le libraron las órdenes de aprehensión como lo señala la sentencia. Incluso, en esta sentencia de amparo se señala que las autoridades ya habían solicitado a la Secretaría General de Interpol ficha roja en contra de García Cabeza de Vaca. El juez resolvió que la justicia de la Unión no ampara ni protege a Francisco Javier García Cabeza de Vaca”. — Sergio Gutiérrez Luna, diputado de Morena

¿Qué resolvió el Tribunal de Disciplina Judicial?

De hecho, el vicepresidente de la Cámara de Diputados, resaltó que el nuevo Tribunal de Disciplina Judicial inhabilitó al juez federal, Juan Fernando Alvarado López, quien durante años protegió a Francisco Javier García Cabeza de Vaca.

El nuevo Tribunal de Disciplina hizo justicia.



Inhabilitó al juez Fernando Alvarado, que protegió a Cabeza de Vaca otorgándole una suspensión para intentar devolverle la candidatura a diputado federal y así darle fuero para seguir evadiendo la justicia.



No eran errores “de… pic.twitter.com/Vo7lkrUW1v — Sergio Gutz. Luna (@Sergeluna_S) February 12, 2026

Recordó que, cuando la Sala Superior del Tribunal Electoral ya le había negado la candidatura al diputado federal plurinominal por el PAN a Cabeza de Vaca, el juez Alvarado López intentó favorecerlo otorgándole una suspensión para que se le restituyera dicha candidatura.

Ante estos hechos, en abril de 2024, Gutiérrez Luna, en su carácter de representante de Morena ante el INE, presentó una demanda ante el entonces Consejo de la Judicatura en contra del juez, por su intento de proteger a Cabeza de Vaca y facilitar que obtuviera la candidatura plurinominal para conseguir fuero y continuar evadiendo la justicia.

Gutiérrez Luna subrayó que esta resolución representa un paso importante en el fortalecimiento de la rendición de cuentas dentro del Poder Judicial y reconoció el trabajo del nuevo Tribunal de Disciplina por actuar con responsabilidad y apego a la ley.

🚨 OTRO DURO REVÉS PARA CABEZA DE VACA.



Le fue negado el amparo contra las órdenes de aprehensión emitidas por jueces del Estado de México.



La propia sentencia señala que, incluso, ya se había solicitado a la Secretaría General de la Interpol la emisión de ficha roja en su… pic.twitter.com/A97lV99ok9 — Sergio Gutz. Luna (@Sergeluna_S) February 13, 2026

Síguenos en Google News y encuentra más información