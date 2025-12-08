Diputados de Morena denuncian a Francisco García Cabeza de Vaca ante la FGR

Diputados de Morena exigen extradición de Francisco García Cabeza de Vaca y el cumplimiento por señalamientos de delitos diversos.

Diputados del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) acudieron a las instalaciones de la Fiscalía General de la República para interponer una denuncia contra Francisco García Cabeza de Vaca, exgobernador de Tamaulipas, por los delitos de delincuencia organizada, huachicol y delitos conexos.

¿Qué delitos le atribuyen al exgobernador?

Según el legislador Humberto Prieto Herrera, la denuncia incluye delitos en materia de hidrocarburos y extorsión. Afirmó que durante su administración, a través de sus guardias de seguridad, se exigían cuotas a transportistas para permitir la adquisición de gasolina extraída de manera ilícita desde Estados Unidos.

¿Por qué piden su extradición?

Los diputados solicitaron a autoridades federales iniciar el proceso de extradición del exmandatario, de quien aseguraron se encuentra actualmente en McAllen, Texas. Además, el diputado Sergio Gutiérrez Luna señaló que Cabeza de Vaca habría cometido un fraude al no renunciar a su ciudadanía estadounidense.

¿Qué esperan de los ciudadanos tamaulipecos?

Los legisladores hicieron un llamado a la población de Tamaulipas para manifestar su opinión sobre la revisión que realiza la Suprema Corte de Justicia respecto a uno de los amparos promovidos por el exgobernador.