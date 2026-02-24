Tereso Medina asume dirigencia CTM y plantea agenda laboral

Tereso Medina rindió protesta como nuevo secretario general de la Confederación de Trabajadores de México en el marco de su 17º Congreso Nacional Ordinario

Con un llamado a la unidad, al diálogo institucional y a la modernización del sindicalismo, Tereso Medina rindió protesta como nuevo secretario general de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), en el marco de su 17º Congreso Nacional Ordinario.

Ante dirigentes sindicales, autoridades laborales y representantes internacionales, Medina definió el inicio de una nueva etapa para la central obrera, que representa a más de 4.5 millones de trabajadores, y aseguró que su gestión privilegiará acuerdos y resultados.

“Nuestra central obrera será una central de propuesta, no de protesta, una central que dialogue con firmeza y acuerde con dignidad”. — Tereso Medina, secretario general de la CTM

El dirigente delineó una agenda político-laboral centrada en tres ejes:

Orden institucional y transparencia Bienestar y movilidad social para las familias trabajadoras Defensa del empleo frente a los cambios tecnológicos y la competencia global.

Entre las prioridades, destacó el impulso a la jornada laboral de 40 horas, el fortalecimiento del poder adquisitivo, el acceso a servicios de salud eficaces, vivienda digna y una revisión fiscal en prestaciones como aguinaldo, vacaciones y reparto de utilidades.

Medina también expresó el respaldo institucional de la CTM al Gobierno Federal y solicitó al secretario del Trabajo hacer llegar un mensaje a la presidenta Claudia Sheinbaum: la organización está dispuesta a colaborar en las políticas que beneficien al país y a los trabajadores.

“Si gana nuestra presidenta, gana México; y si gana México, ganan los trabajadores”. — Tereso Medina, secretario general de la CTM

En el ámbito económico, el líder cetemista planteó mantener el diálogo con el sector empresarial bajo un esquema de tripartismo efectivo, con el trabajador al centro de las decisiones, al considerar que el desarrollo nacional requiere la colaboración entre empresas y sindicatos.

Asimismo, advirtió que la central trabajará para proteger el empleo ante los efectos de la automatización, la robótica y la inteligencia artificial, y buscará fortalecer la presencia de la CTM en la revisión del T-MEC y en foros laborales internacionales.

Medina también anunció la creación de nuevas carteras estratégicas dentro del Comité Nacional y el impulso a la participación de mujeres y jóvenes, con el objetivo de acercar la organización a las nuevas generaciones.

Con ello, afirmó, la CTM busca relanzarse en su 90 aniversario como una organización “de unidad, responsabilidad y resultados” para la clase trabajadora.

La Comisión Electoral Temporal no observó ninguna incidencia en este proceso e informó que votaron 103 dirigentes de las organizaciones y sindicatos con derecho a votar de la siguiente manera; 95 a favor de la planilla de unidad; 4 en contra; 99 votos válidos; votos nulos 0 y un total de 103 votos emitidos.

Cabe recordar que la Confederación de Trabajadores de México (CTM) ha tenido cinco secretarios generales titulares desde su fundación en 1986, hasta el 2026.

Estos líderes son Vicente Lombardo Toledano, Fidel Velázquez quien ocupó el cargo la mayor parte del tiempo, Fernando Amilpa, Leonardo Rodríguez Alcaine, Joaquín Gamboa, Pascoe y Carlos Aceves del Olmo.

¿Qué postura fijó el gobierno ante el cambio sindical?

Al tomar la palabra y encargarse de la clausura del su 17º Congreso Nacional Ordinario cetemista, el secretario del Trabajo y Previsión Social, Marath Baruch Bolaños López, reconoció la institucionalidad de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) y respaldó la llegada de Tereso Medina a la dirigencia nacional, al subrayar que su elección representa continuidad y compromiso con la defensa de los derechos laborales.

Durante su mensaje ante el Congreso cetemista, el funcionario sostuvo que México vive una “auténtica primavera de los derechos laborales”, tras años de precarización durante el periodo neoliberal. Enumeró como logros el incremento histórico al salario mínimo —con una recuperación del 154 por ciento en su poder adquisitivo—, la eliminación del outsourcing abusivo, la ampliación de vacaciones, el impulso a la democracia sindical y la implementación de un nuevo modelo de justicia laboral.

Bolaños López aseguró que, en el arranque del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, se consolida el “segundo piso” de la transformación laboral, con un aumento adicional de 13 por ciento al salario mínimo este año y la formalización de trabajadores de plataformas digitales.

En el plano legislativo, destacó que la Cámara de Diputados discute la reforma para reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales, la cual —dijo— será aplicada de manera progresiva y con vigilancia para evitar abusos. Subrayó que sindicatos como la CTM serán clave para garantizar una implementación con justicia y equilibrio.

“El trabajo debe ser sinónimo de dignidad”, afirmó el secretario, al señalar que la nueva etapa del movimiento obrero busca no solo mejores salarios, sino también más tiempo de vida y bienestar para las y los trabajadores.

