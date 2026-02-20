Transferencias bancarias: SAT advierte multas si no incluyes esta leyenda obligatoria

El SAT vigila transferencias entre cuentas propias. Esta es la leyenda obligatoria que debes incluir para evitar multas. Getty Images

Hacer transferencias entre tus propias cuentas parece algo cotidiano. Sin embargo, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha reiterado que este tipo de movimientos pueden generar alertas si no están correctamente identificados.

La autoridad fiscal ha explicado en diversas ocasiones que las transferencias electrónicas no generan impuestos por sí mismas cuando se trata de traspasos entre cuentas del mismo titular. El problema surge cuando no se especifica claramente el concepto o la leyenda que indique que es un “traspaso entre cuentas propias”.

Qué leyenda debes poner en transferencias para evitar multas del SAT

Si no se detalla correctamente, el sistema puede interpretar el depósito como un ingreso adicional. Y cuando el SAT detecta ingresos que no coinciden con lo declarado ante el fisco, puede iniciar un proceso de aclaración e incluso aplicar sanciones.

Por eso, especialistas recomiendan incluir siempre una descripción clara en el apartado de “concepto” o “motivo de pago”. Frases como “transferencia entre cuentas propias” ayudan a evitar confusiones y posibles requerimientos.

SAT y transferencias bancarias: cómo evitar sanciones por traspasos entre cuentas

El SAT también recuerda que monitorea depósitos en efectivo y transferencias relevantes cuando existen discrepancias fiscales. No se trata de que cada movimiento genere automáticamente una multa, sino de mantener coherencia entre los ingresos reportados y los movimientos bancarios.

En resumen: transferir dinero entre tus cuentas no es ilegal ni genera impuestos adicionales. Pero dejar el concepto en blanco sí puede provocar dolores de cabeza. Mantener orden en tus movimientos y declaraciones es la mejor forma de evitar sanciones.