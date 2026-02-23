SAT 2026: estos son los gastos que puedes deducir en tu declaración anual

Si vas a presentar tu Declaración Anual ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) durante 2026, es clave saber qué gastos puedes utilizar para reducir tu carga fiscal y, en algunos casos, incluso obtener un saldo a favor. Estas deducciones personales son conceptos que la ley permite restar de tus ingresos acumulables al momento de declarar.

Presentar tu declaración anual no solo es una obligación fiscal, también puede ser una oportunidad para disminuir lo que debes pagar o aumentar tu devolución, siempre que tus gastos cumplan con requisitos específicos como contar con factura y haber pagado con medios electrónicos.

¿Qué gastos puedes deducir en 2026?

Aquí tienes una lista práctica de los principales gastos que el SAT reconoce como deducibles en tu Declaración Anual 2026:

Gastos médicos y hospitalarios: consultas, estudios clínicos, honorarios a enfermeras y servicios profesionales de salud.

Gastos funerarios: hasta los límites permitidos por la legislación fiscal.

Donativos: aportaciones a instituciones autorizadas que pueden restarse de tus ingresos.

Primas de seguros médicos: primas pagadas por seguros de gastos médicos mayores.

Colegiaturas y transporte escolar obligatorio: pagos por educación y transporte de tus dependientes.

Intereses reales de créditos hipotecarios: intereses que efectivamente hayas pagado en el año.

Aportaciones voluntarias para el retiro y cuentas de ahorro: depósitos que realices en cuentas de retiro o ahorro personal autorizado.

¿Por qué importa declarar correctamente este 2026?

La declaración anual debe presentarse generalmente durante el mes de abril de 2026 para personas físicas, según el calendario fiscal del SAT. Declarar a tiempo y con las deducciones correctas no solo te ayuda a cumplir con tus obligaciones, sino que puede incrementar tus probabilidades de tener un saldo a favor, que el SAT puede devolver a tu cuenta bancaría si así corresponde.

La clave para deducir gastos es que cada uno cuente con un Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) que cumpla con los requisitos fiscales, y que el pago se haya hecho con medios electrónicos reconocidos por la autoridad.

Consejos para aprovechar tus deducciones

Conserva tus facturas y asegúrate de que tu RFC esté correctamente registrado en cada CFDI.

Organiza tus gastos durante el año para no dejar deducciones importantes fuera de tu declaración.

Consulta el portal del SAT para confirmar que los gastos deducibles estén registrados antes de enviar tu declaración.

Presentar tu declaración anual puede parecer complejo, pero con la información correcta y tus facturas organizadas, puedes reducir tu carga fiscal e incluso obtener devoluciones. Aprovecha las deducciones que el SAT ofrece en 2026 y planifica tu declaración con tiempo.