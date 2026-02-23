¿Tenías cita en el INE? Suspenden atención por la violencia en estos estados

Todo el personal de las oficinas del Instituto en ambas entidades trabajará en la modalidad de home office

Tras un domingo marcado por bloqueos, quema de vehículos y enfrentamientos, el INE ha decidido salvaguardar a los ciudadanos suspendiendo el servicio en estados como Jalisco y Nayarit. El cierre incluye tanto módulos fijos como itinerantes, moviendo a todo su personal a la modalidad de home office para garantizar su integridad.

El Instituto Nacional Electoral (INE) indica que instrumentó medidas preventivas temporales en la operación de sus Módulos de Atención Ciudadana.

¿En qué consiste la suspensión módulos del INE?

El organismo electoral informa sobre la suspensión, desde este lunes 23 de febrero y hasta nuevo aviso, de las actividades en módulos itinerantes o móviles en aquellos estados donde las autoridades locales así lo recomienden.

“En los estados de Jalisco y Nayarit, además de los módulos itinerantes, se suspenderá la operación de los módulos fijos de atención ciudadana y todo el personal de las oficinas del Instituto en ambas entidades trabajará en la modalidad de home office”. —

El INE señala que las distintas delegaciones en territorio nacional decidirán, previa consulta con las autoridades de seguridad locales, la suspensión total o parcial de actividades, y lo comunicarán a la ciudadanía a través de los canales institucionales a su alcance.

“El Instituto ha decidido suspender, a partir del lunes 23 de febrero y hasta nuevo aviso, las actividades de los módulos itinerantes o móviles en aquellos estados donde las autoridades locales así lo recomienden”. —

¿Por qué el INE tomó estas medidas preventivas?

El Instituto Nacional Electoral enfatiza que estas determinaciones responden a una evaluación preventiva de riesgos, ante los acontecimientos ocurridos en diversas entidades, donde se registraron bloqueos, quema de vehículos y enfrentamientos en la vía pública.

“El INE, como institución estratégica del Estado mexicano, tiene la obligación de actuar con responsabilidad y prudencia para proteger a quienes acuden a realizar trámites relacionados con su Credencial para Votar, así como al personal que labora en sus instalaciones”. —

Reitera que estas medidas son de carácter preventivo y temporal, y los servicios se reanudarán una vez que existan condiciones adecuadas que garanticen la seguridad de la ciudadanía y del personal institucional.

