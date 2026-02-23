Programa IMMEX registra caída anual de 2.5% en empleo durante diciembre

El programa IMMEX reportó una disminución anual de 2.5% en el personal ocupado durante diciembre de 2025, con un total de 3.1 millones de trabajadores registrados.

Durante diciembre del 2025, la ocupación en los establecimientos coordinados en el programa IMMEX de la industria manufacturera, maquiladora y de servicios de exportación (IMMEX), que están muy vinculados con el comercio internacional, retrocedió 2.5 por ciento anual reveló el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

De acuerdo con el organismo autónomo, el personal ocupado en los establecimientos con programa IMMEX retrocedió en el último mes del año pasado, su tercer retroceso anual consecutivo; en tanto que en su medición mes a mes subió 0.1 por ciento.

En diciembre 2025, y con cifras desestacionalizadas, los indicadores de los establecimientos con programa #IMMEX presentaron las siguientes variaciones mensuales:



⬆️ 0.1% personal ocupado

⬆️ 0.1% horas trabajadas

⬆️ 1.3% remuneraciones medias reales



📄 Consulta el boletín de…

¿Cómo se comportó el empleo en la industria manufacturera y no manufacturera?

Por tipo de establecimiento, en los manufactureros decreció 3.3 por ciento anual y 0.1 por ciento mensual; y en los no manufactureros (asociados con actividades de agricultura, pesca, comercio y servicios) incrementó 5.1 por ciento frente a diciembre de 2024 y 0.4 por ciento con respecto a noviembre de 2025.

Las horas laboradas se incrementaron 0.1 por ciento a tasa mensual y tuvieron una caída de 1.9 por ciento en su medición anual.

¿Qué pasó con las remuneraciones y los establecimientos registrados?

Durante el último mes de 2025 (diciembre) las remuneraciones medias reales pagadas al personal contratado directamente por los establecimientos con programa IMMEX, --pesos mensuales por persona, deflactados con el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC)--, ascendieron 1.3 por ciento en relación con el mes previo y 5.1 por ciento anual. En los establecimientos manufactureros subieron 1.5 por ciento y en los no manufactureros, 0.5 por ciento.

Con cifras originales, en diciembre de 2025 había 6 mil 512 establecimientos registrados en el programa IMMEX, en donde 5 mil 211 desempeñaron actividades manufactureras y mil 301 ejercieron actividades relacionadas con la agricultura, pesca, comercio y servicios.

El estado de Baja California fue la entidad que concentró el mayor número de establecimientos (17.4 por ciento del total); le siguieron Nuevo León (13.7 por ciento), Chihuahua (9.3 por ciento), Coahuila (7.1 por ciento), Guanajuato y Jalisco (con 6.5 por ciento, cada uno).

En cuanto al personal ocupado total éste sumó 3 millones 153 mil 694 personas, 2.4 por ciento menor que la de diciembre de 2024. Por tipo de establecimiento, en los manufactureros disminuyó 3.3 por ciento, el contratado directamente retrocedió 3 por ciento y el subcontratado, 24.8 por ciento. En los no manufactureros ascendió 4.9 por ciento.

